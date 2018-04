Secondo posto per Zarco in Argentina | ' non ho toccato Dani Pedrosa'

Risultati Serie C / Diretta gol live score : Reggiana - vittoria e Secondo posto! Classifiche aggiornate : Risultati Serie C: Classifiche aggiornate, Diretta gol live score dei gironi B e C. II Lecce aliunga ancora sul Trapani portandosi a +5, il Padova invece cade sul campo della Triestina (Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 20:15:00 GMT)

Pattinaggio artistico - Triglav Trophy 2018 : Lucrezia Gennaro regina in Slovenia. Secondo posto per Alessandro Fadini. : L’impianto sportivo Podmezakla ice rink di Jesenice, Slovenia, ha ospitato questo fine settimana il Triglav Trophy 2018, storica competizione annuale di Pattinaggio artistico giunta alla sua ventiseiesima edizione. Nell’individuale femminile senior Lucrezia Gennaro ha conquistato la prima posizione con 134.11 punti in una mini rimonta dopo il Secondo posto nello short program. L’atleta trevigiana ha dunque continuato il suo ...

Rally Corsica - Mondiale 2018 : Sebastien Ogier vede la vittoria ma che lotta per il Secondo posto. Show di Sebastien Loeb! : Il Rally di Corsica è sempre più nelle mani di Sebastien Ogier. Il francese ha incrementato il suo vantaggio nella seconda giornata, senza prendersi troppi rischi ed evitando insidie che potevano compromettere la sua leadership. Il pilota del Team M-Sport oggi non ha vinto alcuna speciale delle sei in programma, ma vede vicinissima la terza vittoria in quattro gare, potendo contare su 44″ sui più immediati inseguitori. Ma se la vittoria è ...

Dinamo Labico calcio (II cat.) : Capristo - Secondo posto grande stimolo : Roma – E’ stata una sosta pasquale molto dolce quella della Dinamo Labico. La squadra di mister Alfio Nuzzi è riuscita a superare lo Sporting San Cesareo dopo un lungo inseguimento. Ora lotterà coi denti per poter mantenere una seconda piazza che vorrebbe dire quasi certamente promozione. “Finalmente siamo riusciti a coronare il sorpasso e ora dipende da noi: daremo tutto quello che abbiamo per mantenere il secondo posto”. Il ...

L'Empoli è sempre più da A - il Parma torna a 5 punti dal Secondo posto : Aurelio Andreazzoli viaggia decisamente verso la serie A, con un ritmo da Juve, Napoli e Genoa di 11 anni fa, da subentrato a Vivarini. Il Parma rischia di farsi riprendere allo scadere dal Palermo, ...

Liga - l’Atletico Madrid si conferma al Secondo posto : ok anche il Valencia [FOTO] : 1/16 LaPresse ...

Dance Dance Dance - Secondo posto per Le Donatella : 'Siamo state super sexy' : Belle, grintose e davvero sexy. Giulia e Silvia Provvedi in arte Le Donatella sono una delle coppie rivelazione di Dance Dance Dance, i l programma di ballo di Fox Life. Le ex concorrenti di XFactor ...

La Polisportiva Rescifina brilla al Join The Game 2018. Titolo regionale per l'U 13 - Secondo posto per l'U 14 : La competizione ha visto come Commissario del Torneo Giacomo Salvo mentre la Commissione Esecutiva è stata composta da Michele Pellegrino, Mario Cannamela e Fabrizio Pistritto .Per la cronaca in ...

Karkalis - un pieno di ottimismo 'Il Secondo posto è alla portata' : Vincenzo Pitttureri BASSANO Nei giorni del debutto estivo, Francesco Karkalis in azione dava ragione a coloro che sostenevano l'imminente scomparsa della sinistra. Perchè su quel lato Bassano ...

Ciclismo - Gand-Wevelgem tris di Sagan. Viviani - Secondo posto e lacrime : C'è in fuga un drappello di cui fa parte Filippo Ganna, il campione del mondo dell'inseguimento su pista che studia per fare una Roubaix di livello. Con lui Frison, Gonçalves, Duquennoy, van Goethem ...

Ciclismo - Gand-Wevelgem : tris di Sagan. Viviani - Secondo posto e lacrime : Una gioia, quella del campione del mondo, che è anche una sorta di muro dove scivolano le lacrime di Elia Viviani. Raramente si era visto il campione olimpico dell'Omnium così provato per una ...

Il 97% dei napoletani sono scaramantici - al Secondo posto Milano : Il 97% dei napoletani sono scaramantici. A posizionarsi al secondo posto in Italia è Milano con il 92% di persone che preferiscono non sfidare la sorte. A metterlo in evidenza è un sondaggio realizzato dalla Sport Trading Academy. «Non è vero ma ci credo»: il 97% dei napoletani è scaramantico. E proprio a Napoli, tra i più superstiziosi d’Italia, la Sport Trading Academy (www.sporttradingacademy.com) lancia dal 20 al 21 aprile un corso ...

Un posto al sole anticipazioni : ANITA ha un Secondo fine con VITTORIO? : Nella puntata di Un posto al sole del 19 marzo abbiamo visto Luca Grimaldi (Marco Basile) confessare ad ANITA (Ludovica Bizzaglia) di essere suo padre. Come proseguirà ora la storyline? Nell’immediato vedremo la Falco totalmente sconvolta per la scoperta appena fatta; ora la ragazza dovrà rimettere in ordine i pezzi del suo passato… ma è in grado di riuscirci? Quel che è certo è che un preoccupatissimo Luca cercherà l’aiuto di ...

Pattinaggio artistico - Coupe du Printemps 2018 : Mai Mihara trionfa nel singolo femminile. Ottimo Secondo posto per Alessia Tornaghi in categoria junior : La Patinoire de Kockelscheuer, impianto sportivo nella frazione del Lussemburgo, ha ospitato lo scorso fine settimana la Coupe du Printemps 2018, competizione internazionale di Pattinaggio artistico giunta alla sua settima edizione. Protagonista assoluta della rassegna è stata la nazionale giapponese, decisamente competitiva in tutte le prove. Nel singolo femminile della massima categoria la nipponica Mai Mihara, grazie a un programma libero ...