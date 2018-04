Secondo il producer di Nier | Automata un nuovo episodio della serie si farà al 50%

eurogamer

(Di lunedì 9 aprile 2018) Durante un panel ospitato al PAX East di Boston, il director di, Yoko Taro, insieme al produttore Yosuke Saito e al compositore Keiichi Okabe hanno risposto alle domande del pubblico e, stando a quanto riportato da Dualshockers, Saito-san ha confermato che c'è una probabilità del 50% che lacontinui, ma questa percentuale è principalmente dovuta al fatto che vorrebbe lavorare diinsieme al team, mentre tutto il resto dipende dalla volontà di Yoko Taro.Yoko Taro ha affermato che in realtà non gli piace creare sequel, e ritiene chesia già completo. Alla domanda se vorrebbe creare un gioco che racconta la storia di come le macchine hanno vinto contro l'umanità, Yoko Taro ha commentato che, se lo, si tratterà di uno "shooter verticale".Alla fine le cose si sono rivelate decisamente interessanti, visto che Saito-san pensa di essere in grado in ...