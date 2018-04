Se perdiamo la faccia è tutta colpa del cervello

ilgiornale

: @Agenzia_Italia @matteosalvinimi e @luigidimaio nessuno vuole mettervi fretta, almeno sui punti importanti come l'a… - DRvsso : @Agenzia_Italia @matteosalvinimi e @luigidimaio nessuno vuole mettervi fretta, almeno sui punti importanti come l'a… - signorponzablog : RT @_alienato: 'noi la faccia perdiamo in diretta nazionale' mio verso prefe CIAO AME #PZSQ - filodrama : RT @_alienato: 'noi la faccia perdiamo in diretta nazionale' mio verso prefe CIAO AME #PZSQ -

(Di lunedì 9 aprile 2018) C i vergogniamo così tanto, che ci vergogniamo anche a parlarne, della nostra vergogna. Chi arrossisce lo sa: basta cambiare colore sulle guance e tutti vedono quella debolezza, quella, quella inadeguatezza, piccola o grande che sia. L'errore dal quale nessuno è immune. Eppure, per qualcuno è una sofferenza più che per altri. Papa Francesco ieri ha detto che "non dobbiamo avere paura di provare vergogna", perché il problema non è vergognarsi, "il dramma è quando non ci si vergogna più di niente". Non è facile, perché la vergogna "è una ferita al nostro io, inflitta all'interno della società dallo sguardo dell'altro" spiega Laura Boella, docente di Filosofia morale all'Università degli Studi di Milano e studiosa proprio delle relazioni, a cui ha dedicato vari saggi, fra cui il recente Empatie (Cortina editore). In comune, l'empatia e la vergogna hanno il fatto di essere entrambe ...