Scuola | Pensioni | l' INPS ricorda agli italiani dell' aumento di 5 mesi dell' età

Pensioni - lavoro - Scuola : Lega cerca intesa con M5s - le novità Video : Il leader della Lega Matteo Salvini, cercando di farsi interprete della volonta' degli elettori espressa alle politiche del 4 marzo scorso, continua a ricercare un’intesa per la formazione di un governo [Video] con il Movimento 5 stelle guidato da Luigi Di Maio con cui il Carroccio condivide diversi punti programmatici importanti: dalla riforma #Pensioni alla rivisitazione della Buona scuola e del Jobs act varati dal Governo Renzi. Il ...

RIFORMA PENSIONI/ La beffa nel rinnovo dei contratti Scuola (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. La beffa nel rinnovo del contratto della scuola. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 15 marzo(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 17:54:00 GMT)

Novi Ligure - ti comporti male a Scuola? Niente note né sospensioni - ma pulisci le aule : sono ‘lavori scolasticamente utili’ : Addio al sette in condotta, alla sospensione, alla nota sul diario. Al liceo “Edoardo Amaldi” di Novi Ligure chi sgarra viene “condannato” ai lavori scolasticamente utili. Ad applicare la singolare sanzione nei confronti degli studenti è il collegio docenti della scuola che con il dirigente Giampaolo Bovone hanno deciso di introdurre questo nuovo metodo di “punizione” ben accolto dai ragazzi che in questi giorni stanno pulendo vetri e pavimenti, ...

Elezioni - chi pensa ai giovani? I programmi elettorali su Scuola - pensioni e assunzioni : Oltre 500mila giovani il prossimo 4 marzo parteciperanno per la prima volta alle Elezioni politiche e l'agenzia Dire ha ...

Pensioni - info e news ad oggi 13/02 su APE Scuola - minime e fasce deboli Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 13 febbraio 2018 vedono arrivare importanti aggiornamenti in merito all'accesso all'APE sociale [Video] per il personale della scuola. Il Miur ha infatti diramato i chiarimenti necessari per determinare le modalita' di fruizione dell'anticipo Pensionistico in funzione della data di cessazione dal servizio. Nel frattempo si riaccende il dibattito elettorale sulla flessibilita' in uscita e sulle Pensioni ...

Riforma pensioni/ Ape social - brutta sorpresa per il personale della Scuola (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultimissime. Ape social, brutta sorpresa per il personale della scuola. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 9 febbraio(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 09:26:00 GMT)

Pensioni Scuola : Inps e Miur dettano le scadenze Video : Per quel che riguarda le #Pensioni del comparto #scuola, sia degli insegnanti che del personale Ata e dei dirigenti scolastici, ci sono precise tempistiche sull'elaborazione dei dati relativi alla domanda di pensionamento o la messa a riposo d'ufficio che Inps e Miur devono rispettare: vediamo dunque le scadenze entro le quali Miur e scuole devono inviare gli elenchi e l'Inps deve verificare la posizione previdenziale di ogni nominativo, ...

News Scuola - pensioni 2018 : Miur e INPS dettano le istruzioni Video : Ultime notizie #pensioni #scuola 2018, in particolare per le date relative all'elaborazione da parte di Miur e INPS degli elenchi e dei requisiti relativi alle pensioni docenti e personale ATA. Le domande di pensionamento da parte degli insegnanti, che come ogni anno ha decorso dal 1 settembre, sono ipotizzate a circa 35mila anche se alcune stime indicano tra 40 e 50mila il numero di persone che lascera' il comparto tramite il classico canale ...