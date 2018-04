: Scontro fra treni in Puglia nel 2016: chiesti 18 rinvii a giudizio ? - RaiNews : Scontro fra treni in Puglia nel 2016: chiesti 18 rinvii a giudizio ? - Agenzia_Ansa : Scontro fra #treni in #Puglia, chiesto il processo per 18 - fattoquotidiano : Disastro ferroviario, omicidio colposo, lesioni gravi, omissione dolosa di cautele, violazione delle norme sulla… -

La procura di Trani ha chiesto il rinvio ao per 18 persone e per la società Ferrotramviaria per lotra due, tra Andria e Corato, il 12 luglio 2016, in cui morirono 23 persone e 51 rimasero ferite. Gli imputati sono accusati a vario titolo di disastro ferroviario, omicidio colposo, lesioni gravi colpose,omissione dolosa di cautele, violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro e falso. Ora spetta al gup fissare l'udienza preliminare per decidere o meno il rinvio ao-(Di lunedì 9 aprile 2018)