Scontro treni in Puglia | chiesto il processo per 18 persone e per Ferrotramviaria

Scontro treni in Puglia - chiesto il processo per 18 persone e per la società Ferrotramviaria : La Procura di Trani ha chiesto il rinvio a giudizio per 18 persone e per la società Ferrotramviaria nel procedimento sullo Scontro fra due treni avvenuto il 12 luglio 2016 sulla tratta fra Andria e Corato, in cui persero la vita 23 persone e altre 51 rimasero ferite. Gli imputati sono accusati, a vario titolo, di disastro ferroviario, omicidio col...

Scontro fra treni tra Andria e Corato : chieste 18 condanne per il disastro ferroviario : Nell'incidente sui binari della Ferrotramvaria persero la vita 23 persone e altre 51 rimasero ferite. Rischiano il processo anche gli amministratori delegati...

