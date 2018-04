Scontro tra treni in Puglia - La Procura di Trani chiede rinvio a giudizio per 18 persone

“Ora te lo dico io!”. Isola dei famosi - tra Alessia è Bianca - è crack : l’inaspettato Scontro tra le due ‘amiche’ di Playa Dos : È ormai tutto pronto per la semifinale dell’Isola dei famosi. La puntata andrà in onda lunedì 9 aprile su Canale 5 e sarà condotta da Alessia Marcuzzi, con l’aiuto degli opinionisti Mara Venier e Daniele Bossari, conduttore e vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Secondo quanto dichiarato dall’inviato Stefano De Martino sarà l’ultima puntata trasmessa dall’Honduras. Ultima settimana di ...

Scontro treni in Puglia - chiesto il processo per 18 persone e per Ferrotramviaria : Disastro ferroviario, omicidio colposo, lesioni gravi, omissione dolosa di cautele, violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro e falso. Con queste accuse la procura di Trani ha chiesto il rinvio a giudizio per 18 persone e per la società pugliese Ferrotramviaria, in seguito allo Scontro fra due treni avvenuto il 12 luglio 2016 sulla tratta fra Andria e Corato. Un incidente che costò la vita a 23 persone e provocò 51 feriti. Dal ...

Scontro treni in Puglia - chiesto il processo per 18 persone e per la società Ferrotramviaria : La Procura di Trani ha chiesto il rinvio a giudizio per 18 persone e per la società Ferrotramviaria nel procedimento sullo Scontro fra due treni avvenuto il 12 luglio 2016 sulla tratta fra Andria e Corato, in cui persero la vita 23 persone e altre 51 rimasero ferite. Gli imputati sono accusati, a vario titolo, di disastro ferroviario, omicidio col...

Governo - Scontro Salvini Di Maio : '0% possibilità governo centrodestra-M5S' : Uscire dai problemi insieme è la politica. Invece provare a vincerli da soli e assolutamente velleitario '. Lo il ministro dei trasporti e capogruppo Pd alla Camera,Graziano Delrio, a margine del ...

Scontro bus-motorino : ragazza incastrata sotto il mezzo : Monte Mario – Scontro tra un bus Atac della linea 990 e un motorino guidato una ragazza di circa 25 anni, a Santa Maria della Pietà. Nell’impatto la giovane è rimasta incastrata sotto il mezzo. Sul posto, per liberare la 25enne, sono giunte due squadre dei Vigili del fuoco del comando di Roma e il carro sollevamento. Con l’ausilio di un Kit di cuscini pneumatici da sollevamento e il cric idraulico, la ragazza è stata liberata e ...

“Di’ la verità!”. Al Bano contro Loredana. Il modo in cui il cantante guardava Romina nell’ultima puntata di Ballando con le stelle non è passato inosservato ed ecco che - a poche ore di distanza - tra l’ex coppia più bella del reame torna in ballo la Lecciso. Lo Scontro va in onda in diretta tv : Che qualcosa sarebbe successo era chiaro dopo l’ultima puntata di Ballando con le stelle quando aveva usato parole al miele per Romina. Frasi impossibili da equivocare e che avevano scatenato immediatamente i fan che, sui social, tornavano a chiedere a gran voce una reunion dimenticandosi però di Loredana Lecciso protagonista con l’ex compagno di un botta e risposta in diretta durante Storie Italiane, la trasmissione condotta da Eleonora ...

Storie Italiane : duro Scontro in diretta tra Al Bano e Loredana Lecciso. Il cantante : «Ci siamo lasciati. Non voglio nemmeno sentirla al telefono» : Loredana Lecciso e Al Bano (da Twitter) Fuori programma a Storie Italiane: il salotto di Eleonora Daniele questa mattina si è trasformato all’improvviso in un ring sul quale si sono fronteggiati in diretta telefonica Al Bano e Loredana Lecciso riguardo la fine della loro storia d’amore. Il cantante di Cellino San Marco, sfogandosi con la conduttrice, ha detto per la prima volta chiaramente che il loro rapporto è definitivamente ...

GOVERNO - Scontro SALVINI-BERLUSCONI AL VERTICE CENTRODESTRA/ Lega-M5s vs FI-Pd : “niente incarichi al buio” : Salvini, Berlusconi, Meloni: oggi VERTICE CENTRODESTRA ad Arcore. Leader Lega, “GOVERNO a noi, possibile premier terzo”. Di Maio, "no ad ammucchiate con cdx". Tutti gli scenari(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 10:03:00 GMT)