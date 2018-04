Scontro fra treni in Puglia | chiesti 18 rinvii a giudizio

Scontro fra treni tra Andria e Corato - chiesto il processo per 18 : "Disastro ferroviario" : Nell'incidente sui binari della Ferrotramvaria persero la vita 23 persone e altre 51 rimasero ferite. Rischiano il processo anche gli amministratori delegati...

Tim e Cdp/ Bollore e le mosse dei francesi - Calenda e lo Scontro liberisti-interventisti : Cassa depositi e prestiti entrerà in Telecom Italia. Vivendi ha diverse possibili mosse dinanzi a sé per decidere come agire in Tim dopo la decisione di Cdp(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 15:41:00 GMT)

Dj Fabo - processo a Marco Cappato : ecco cosa è successo/ Video - Scontro fra Governo e Corte Assise di Milano : Dj Fabo, tutte le tappe della vicenda: dall'incidente alla morte fino al processo per Marco Cappato. La fidanzata Valeria Imbrogno e il "nodo" dell'aiuto al suicidio ad Un Giorno in Pretura(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 19:40:00 GMT)

Italia-Francia - Coppa Davis 2018 : Seppi-Pouille Scontro già decisivo - Fognini poi sfida la “sorpresa” Chardy : Se Paolo Barazzutti conferma le aspettative della vigilia, Yannick Noah, invece, sorprende per la scelta del secondo singolarista. Domani nella prima giornata della sfida di Coppa Davis, l’Italia punterà su Fabio Fognini e Andreas Seppi, mentre la Francia ha deciso di schierare Lucas Pouille e Jeremy Chardy. Saranno Seppi e Pouille ad aprire il confronto a Genova e questo diventa subito un singolare decisivo per le sorti finali ...

Matera - Scontro nella notte fra due auto : morti quattro ragazzi : quattro ragazzi sono morti la notte scorsa in uno scontro frontale tra due auto avvenuto sulla strada statale Basentana, vicino a Pisticci, in provincia di Matera. Sono ancora in corso i rilievi per ...

Selfie negato : fra le regine di Spagna Sofia e Letizia è Scontro : La più risentita, quella di Marie-Chantal, moglie di Pablo di Grecia e nipote politica di Donna Sofia, che ha commentato: 'Tutto ciò è molto sgradevole…Mi fa sentire molto arrabbiata'. Ma ...

Duisburg - Scontro fra treni della metropolitana : almeno 20 feriti - : La collisione sarebbe avvenuta vicino alla fermata Auf dem Damm, nel quartiere di Meiderich. Ci sarebbero anche due feriti gravi

Craig Warwick/ Arriva l’incontro-Scontro con Franco Terlizzi? La verità è dietro l’angolo (Isola dei Famosi) : Craig Warwick, stasera Arriva l’incontro-scontro con Franco Terlizzi in diretta con Alessia Marcuzzi? Dopo L'Isola dei Famosi la verità è dietro l’angolo...(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 15:35:00 GMT)

UnREAL 3×07 : Il nuovo Scontro fra Rachel e Quinn (VIDEO) : UnREAL 3×07 trama e promo – Il nuovo episodio della serie Tv ritorna su Lifetime il prossimo lunedì, 9 aprile 2018. In UnREAL 3×07 vedremo Serena al centro di una caccia al topo che impegnerà sia Rachel che Quinn. Le anticipazioni sulla puntata “Projection” svelano che ci saranno nuove difficoltà da superare riguardo alla giornata dedicata agli appuntamenti. UnREAL 3×07, la trama Nel nuovo episodio, il set è ...

FRANCESCA CIPRIANI/ Sarà eliminata? Scontro e chiarimento con Amaurys Perez (L’Isola dei famosi 2018) : All'Isola dei famosi 2018 FRANCESCA CIPRIANI ha avuto finalmente modo di chiarire tutto con Amaurys Perez dopo uno Scontro piuttosto acceso durante l'ultima diretta(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 09:04:00 GMT)

Scontro diplomatico tra Roma e Parigi. La Francia : stop ai controlli a Bardonecchia : Il ministro francese dei Conti Pubblici ribadisce che i doganieri non hanno fatto nulla di illegale. 'l'Italia è una nazione sorella, se serve rivedremo gli accordi'. Minniti: 'd'ora in poi ...

Blitz anti-migranti a Bardonecchia - Scontro tra Italia e Francia - : Convocato l'ambasciatore francese, la Farnesina chiede spiegazioni. Per la Francia non ci sono state infrazioni. Il ministro Minniti: "Ad un fatto grave c'è stata una risposta all'altezza da parte ...

