Scontro di gioco | calciatore in ospedale

abruzzo24ore.tv

: @MarcoTardelli82 @RaiDue @DSportiva Ci credo che si deciderà lo scudetto allo scontro diretto, stanno facendo di tu… - LUIGI_71043 : @MarcoTardelli82 @RaiDue @DSportiva Ci credo che si deciderà lo scudetto allo scontro diretto, stanno facendo di tu… - Lopinionista : Scontro di gioco, calciatore finisce in ospedale #abruzzo #notizie - NotizieAbruzzo : Scontro di gioco, calciatore finisce in ospedale #abruzzonews -

(Di lunedì 9 aprile 2018) Teramo - Infortunio dicon botta alla testa e sul viso per il difensore dell'Avezzano Florin Fedor Tariuc, giocatore romeno 22enne, scontratosi in una azione con un avversario nel corso del derby di serie D San Nicolò Teramo-Avezzano al 16' del primo tempo nella gara disputata sul campo neutro di Pineto (Teramo). Il ragazzo, rimasto a terra per quasi cinque minuti, è stato poi soccorso dai sanitari della Croce Rossa e dopo le prime cure operate sul posto dai sanitari, trasferito per accertamenti all''Mazzini' di Teramo con una seconda ambulanza arrivata al campo 'Mariani Pavone'. Il giocatore al momento dei soccorsi era comunque vigile. leggi tutto