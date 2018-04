Scontro bus-motorino | ragazza incastrata sotto il messo

Scontro tra camion e bus in Canada - il bilancio sale a 15 morti : E' salito a 15 il bilancio delle vittime dell'incidente stradale avvenuto in Canada tra un camion e un bus che trasportava una squadra giovanile di hockey. Lo ha reso noto la polizia canadese, ...

Canada - Scontro camion-bus : morti 14 giocatori di una squadra di hockey giovanile : Gli Humboldt Broncos si stavano dirigendo a Nipawin per una partita dei playoff. L’incidente a 28 chilometri a nord di Tisdale. Avevano tra i 16 e i 21 anni

Canada - Scontro bus-camion : decimata una squadra junior di hockey : ROMA - Un incidente tra un camion e un bus che trasportava una squadra giovanile di hockey nella provincia di Saskatchewan , Canada, ha provocato 14 morti e 14 feriti, secondo quanto riferisce la ...

Scontro bus-camion : morti 14 giocatori di hockey : Scontro mortale tra un bus e un tir a nord di Tisdale, nel Saskatchewan. Coinvolto un team giovanile. Trudeau: «Non posso immaginare cosa stiano passando i genitori»

Canada - Scontro camion-bus : morti 14 giocatori di una squadra di hockey giovanile : Si stavano dirigendo a Nipawin dove era in programma una partita dei playoff ma metà di loro sono morti in un incidente stradale. Il pullman della squadra canadese di hockey giovanile, la Humboldt Broncos, è rimasto coinvolto in un incidente con un camion sull’autostrada 35 a circa 28 chilometri a nord di Tisdale. A bordo c’erano 28 persone: sono ...

Canada - Scontro bus-camion : morti 14 giocatori di hockey : Incidente mortale a nord di Tisdale, nel Saskatchewan. Coinvolto un team giovanile. Trudeau: «Non posso immaginare cosa stiano passando i genitori»

Germania. Scontro bus-camion - 20 feriti : 8.12 Oltre 20 i feriti in Baviera per un incidente che ha coinvolto un pullman e un camion sull'autostrada A3, nei pressi della cittadina di Waldaschaff. All'alba il bus avrebbe urtato il camion. L'autista del pullman e il suo sostituto sono rimasti gravemente feriti, mentre i 20 passeggeri a bordo del mezzo sono rimasti feriti in modo lieve Sul posto è intervenuta anche un'eliambulanza. Una corsia dell'A3 è stata chiusa al traffico.

Presidenze Camere - è Scontro tra M5s e Forza Italia : il rebus non si scioglie : Si riparte da zero. E' stallo sulle Presidenze delle Camere nel giorno dell'apertura della diciottesima legislatura e delle prime votazioni di Camera e Senato per i successori di Laura Boldrini e Pietro Grasso. Il...

Scontro tra bus e rider : Scontro tra un bus e un rider. E' successo in via Marconi a Bologna come riferisce in un post su Facebook il riders Union Bologna, che da tempo denuncia le condizioni di lavoro prive di tutele dei ...

Afghanistan - Scontro frontale tra auto e bus : almeno 7 morti e 24 feriti : Afghanistan, scontro frontale tra auto e bus: almeno 7 morti e 24 feriti Un bus e un’auto si sono scontrati frontalmente nella provincia meridionale di Kandahar, in Afghanistan: 7 sono i morti accertati e 24 i feriti, alcuni dei quali in gravissime condizioni, ma il bilancio è provvisorio e potrebbe aumentare.Continua a leggere Un bus […] L'articolo Afghanistan, scontro frontale tra auto e bus: almeno 7 morti e 24 feriti proviene da ...

Afghanistan - Scontro frontale tra auto e bus : almeno 7 morti e 24 feriti : Un bus e un'auto si sono scontrati frontalmente nella provincia meridionale di Kandahar, in Afghanistan: 7 sono i morti accertati e 24 i feriti, alcuni dei quali in gravissime condizioni, ma il bilancio è provvisorio e potrebbe aumentare.Continua a leggere

Venezia : a Noventa di Piave Scontro tra auto e bus - un morto : Venezia, 7 mar.(AdnKronos) – Alle 8.40, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Grassaga rotonda via Bassette a Noventa di Piave (Ve) per un incidente tra un’auto e un bus: deceduta l’automobilista. La squadra accorsa ha estratto la donna dall’abitacolo dell’Opel Corsa, ma nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale del Suem 118 il medico ha dovuto dichiarare la morte della 45enne. Illese le ...

Napoli - Scontro tra auto e bus : ragazza 21enne grave in ospedale : Una 21 enne, originaria di Pollena Trocchia, è in prognosi riservata all'ospedale Cardarelli per i gravi traumi riportati nello scontro con un autobus. L'incidente è avvenuto alle 9.30 di questa ...

Incidente via del Mare : Scontro tra Panda e bus - feriti passeggeri e conducente dell'auto : Incidente oggi 2 marzo sulla via del Mare . Intorno alle 15 circa una Fiat Panda si è scontrata contro un autobus Roma Tpl all'altezza di viale dei Romagnoli , ad Ostia Antica. Violento l'impatto ...