Sciopero in Germania | Lufthansa cancella 800 voli per domani

Germania - i metalmeccanici in Sciopero per la settimana di 28 ore. “Le aziende perderanno 62 milioni di euro al giorno” : Una giornata di “scioperi di avvertimento” che ha coinvolto le fabbriche di Volkswagen e Ford. Con adesione del 100%, secondo il sindacato. Che ha annunciato nel corso della settimana astensioni dal lavoro in un totale di 275 aziende. Dall’8 gennaio interruzioni del lavoro di alcune ore hanno colpito 785 siti industriali, tra cui quelli di gruppi come Siemens, Daimler e Porsche. Succede in Germania e ad incrociare le braccia ...