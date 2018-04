Schiaffo all' Unione europea Trionfo di Orban in Ungheria Verso la maggioranza dei 2 3

Torino - vigili bloccano bambina non vaccinata all’asilo nido/ M5s “cacciare bimbi da scuola è uno Schiaffo” : Torino, bimba di 3 anni bloccata fuori dall'asilo nido dai vigili perché non vaccinata a Torre Pellice. Le parole del sindaco e dell'immunologo Burioni: il M5s condanna uso della forza(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 18:37:00 GMT)

Parlamento - falsa partenza : fumata nera alle Camere Schiaffo di Napolitano al Pd : "Bocciato dagli elettori" : Impasse sui nomi, alle prime votazioni da tutti gli schieramenti arriva l'indicazione di non esporsi. La spaccatura ieri sera alla riunione dei capigruppo: il veto di M5s sul nome di Romani al Senato fa cadere ogni tipo di accordo. Segui il nostro tempo reale

Dazi Trump - Schiaffo alla Cina : sanzioni per 50 miliardi : Il tycoon firmerà il memorandum contro "l'aggressione economica della Cina". Pechino: "Prenderemo le misure necessarie per difenderci". Ue: "Speriamo nell'esenzione, ma decide Trump"

BANCHE E POLITICA/ Npl - lo Schiaffo della Bce alla giustizia italiana : Sono arrivate le linee guida della Bce sugli Npl, più benevoli di quanto si pensasse, ma comunque con un messaggio implicito non proprio lusinghiero per l'Italia. SERGIO LUCIANO

Sui dazi Trump è pronto a dare un secondo Schiaffo alla Cina - più forte del primo - : Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si prepara a mantenere la promessa di essere duro sulle questioni commerciali, e dopo i dazi sulle importazioni di acciaio e alluminio , si appresta a ...

Schiaffo alla Boschi - lei in esilio - lui cittadino onorario a sfregio / Guarda : L'onorificenza viene assegnata ogni anno a persone, associazioni e istituzioni che contribuiscono alla diffusione della tradizione aretina in tutto il mondo. "Dischi d'oro e Telegatti non valgono un ...

No - tu no : Olimpiadi a Torino - Schiaffo di Grillo alla Raggi e Roma : Ora, però, le parole di Grillo hanno riaperto la partita, per quanto il mondo pentastellato sotto la mole non sia coeso di fronte all'ipotesi. Il consigliere comunale Marco Chessa apre: 'Ritengo che ...

'Penso al sequel di Chiamami col tuo nome. Il voto? Uno Schiaffo alla politica del narcisismo' : Reduce dal trionfo internazionale, Luca Guadagnino rimane comunque ancorato alle sue radici ed ha le idee ben chiare su quanto rappresentato dai risultati delle Politiche italiane. Dice a La Stampa: ...

"Le elezioni italiane sono state uno Schiaffo alla politica del narcisismo" : Reduce dal trionfo internazionale, Luca Guadagnino rimane comunque ancorato alle sue radici ed ha le idee ben chiare su quanto rappresentato dai risultati delle Politiche italiane. Dice a La Stampa:Le elezioni italiane sono le elezioni della lesa maestà [...] Quelli che si sono preoccupati di declinare narcisisticamente la propria idolatria hanno ricevuto un sonoro schiaffo dagli elettori italiani [...] Cosa succederà ora non ...