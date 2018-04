Scandalo profili | Zuckerberg al Congresso Usa ammetterà | ' Colpa mia'

Scandalo profili - monta la protesta “Faceblock” : 24 ore di boicottaggio social : Scandalo profili, monta la protesta “Faceblock”: 24 ore di boicottaggio social Zuckerberg, il fondatore del social network, dovrà affrontare martedì le commissioni Giustizia e Commercio del Senato Usa Continua a leggere

Zuckerberg, il fondatore del social network, dovrà affrontare martedì le commissioni Giustizia e Commercio del Senato Usa

Scandalo Facebook in Italia: come scoprire se si è tra i 214.134 profili coinvolti nel furto dei dati: Oramai è ufficiale, lo Scandalo Facebook coinvolge anche l'Italia e i dati personali di numerosi utenti potrebbero essere stati utilizzati per scopi impropri attraverso il partner del social network Cambridge Analytica. Il numero di cittadini del mondo coinvolti dall'increscioso episodio sale dai primi 50 milioni riportati, addirittura agli 87 milioni, di cui 70 sono statunitensi e la restante quota appartenenti a tantissimi altri paesi del mondo.

Facebook affonda a Wall Street/ Borsa - Scandalo profili : titoli tech precipitano : Facebook affonda a Wall Street: Borsa, -4,92% per il social network, precipitano i titoli tecnologici. Fino adesso 80 miliardi di perdita per il social network(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 01:20:00 GMT)