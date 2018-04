Scandalo dati | da oggi Facebook avvisa gli utenti coinvolti

Facebook tra Scandalo dati e boicottaggi : rischia fuga dei più giovani - : Per l'11 aprile, giorno in cui Zuckerberg testimonierà al Congresso Usa, è stata lanciata sul web la campagna "Faceblock": 24 ore senza usare il social network più diffuso al mondo. Gli under 25 starebbero però già guardando ad altre piattaforme

Scandalo Facebook in Italia : come scoprire se si è tra i 214.134 profili coinvolti nel furto dei dati : Oramai è ufficiale, lo Scandalo Facebook coinvolge anche l'Italia e i dati personali di numerosi utenti potrebbero essere stati utilizzati per scopi impropri attraverso il partner del social network Cambridge Analytica. Il numero di cittadini del mondo coinvolti dall'increscioso episodio sale dai primi 50 milioni riportati, addirittura agli 87 milioni, di cui 70 sono statunitensi e la restante quota appartenenti a tantissimi altri paesi del ...

Facebook riduce la raccolta dati su Android e annuncia che gli utenti colpiti dallo Scandalo Cambridge Analytica sarebbero 87 milioni : Il team di Facebook ha reso noto di avere deciso che non raccoglierà il contenuto dei messaggi su Android e cancellerà tutti i log più vecchi di un anno L'articolo Facebook riduce la raccolta dati su Android e annuncia che gli utenti colpiti dallo scandalo Cambridge Analytica sarebbero 87 milioni proviene da TuttoAndroid.

Facebook e lo Scandalo dati - coinvolti 87 milioni di utenti : «In Italia sono 214 mila» Zuckerberg : mio grave errore : L’annuncio in un post di Mike Scroepfer, Chief Technology Officer di Menlo Park, che spiega i «piani di restringere l’accesso ai dati di Facebook». Il fondatore: «Non abbiamo fatto abbastanza. È stato un grosso errore, è stato un mio errore»

Scandalo dati anche in Germania"Comprati per fini elettorali" Coinvolti Fdp - Cdu e Deutsche Post : Non solo Facebook e Cambridge Analytica. Pronto a esplodere un Datagate anche in Germania, dove Fdp e Cdu della Merkel avrebbero pagato le Poste tedesche per avere i dati degli elettori Segui su affaritaliani.it

Grindr come Facebook : 'Ha condiviso i dati sui test dell'Hiv'. Altro Scandalo privacy : Dopo Facebook e lo scandalo Cambridge Analytica , scoppia un Altro caso sulla privacy, che stavolta coinvolge l'app di appuntamenti Grindr , rivolta al mondo gay : Grindr, secondo quanto avrebbe scoperto un gruppo no profit norvegese, Sintef - insieme alla emittente svedese Svt - avrebbe condiviso con due società esterne alcune informazioni sensibile ...

Facebook - con Android raccoglie dati su sms e telefonate/ Scandalo si allarga dopo Cambridge Analytica : Facebook, con Android raccoglie dati su sms e telefonate: aumentano le polemiche da parte degli utenti che sostengono il #deleteFacebook lanciato da Brian Acton.(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 11:40:00 GMT)

Oltre lo Scandalo Facebook : l’app social conserva i dati di tutte le nostre chiamate - SMS e MMS : In settimana ha destato grande scalpore lo scandalo Facebook che in Italia ha fatto addirittura partire un'inchiesta AGCOM con lo scopo di verificare se quanto accaduto in USA con il concorso di Cambridge Analytica sulle elezioni presidenziali di Trump può essere stato in parte replicato anche in Italia con le elezioni del 4 marzo. Una lunga discussione sulla necessità di fare chiarezza sulla gestione dei nostri dati da parte del social network ...

Scandalo dati - Facebook cerca di tamponare la fuga degli sponsor : MILANO - Facebook corre ai ripari e cerca di convincere i suoi grandi inserzionisti della sicurezza della sua piattaforma, dopo la violazione dei profili di milioni di utenti del social da parte di ...

Scandalo dati - rivelazione del Guardian : Zuckerberg e Kogan già “amici” nel 2011 : Secondo il quotidiano i rapporti tra i due erano iniziati prima della caso Cambridge Analytica: sette anni fa Facebook trasmise al ricercatore dati aggregati su ben 57 miliardi di “amicizie”|

Scandalo Facebook - come proteggere i tuoi dati dagli spioni : L'unico metodo a prova di smanettoni è smettere di utilizzare il social network più famoso del mondo. Ma per chiunque non voglia rinunciare, ci sono una serie di strategie che rendono la vita più ...

Scandalo dati - Zuckerberg rompe il silenzio : "Sono responsabile di quello che è successo" : "Se non riusciamo a proteggere i vostri dati non meritiamo di essere al vostro servizio" scrive il fondatore di Facebook sulla sua pagina personale. Intanto, si calmano i mercati mentre negli Usa scatta la prima class action contro il social media