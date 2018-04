Sarà Roberto Mancini il prossimo allenatore dell’Italia?

Camere - Di Maio annuncia l’accordo : “Roberto Fico Sarà presidente della Camera. Al Senato sosteniamo Casellati” : E’ toccato a Luigi Di Maio annuncia re l’accordo per la presidenza delle Camere . Dopo aver ringraziato Riccardo Fraccaro per il volontario passo indietro, ha introdotto Roberto Fico , che sarà il prossimo presidente della Camera dei Deputati. Allo stesso tempo Di Maio ha spiegato che il Movimento 5 Stelle al Senato sosterrà la candidatura di Maria Elisabetta Alberti Casellati, berlusconiana della prima ora. “I leader del ...

Roberto Calderoli - il retroscena di Autusto Minzolini : 'Al 90% Sarà lui presidente del Senato. Ecco cosa significa' : La confusione sotto il cielo della politica è tantissima, al punto che gli addetti ai lavori sembrano aspettare solo l'elezione dei presidenti di Camera e Senato per capire se ci siano o no le possibilità di formare un governo. Secondo ...

Italia - Di Biagio nuovo allenatore/ Nazionale - come Sarà : Massimo Oddo vorrebbe Roberto Mancini : Di Biagio nuovo Ct Italia : il Commissario Tecnico della nostra Under 21 ha accettato di guidare la Nazionale maggiore nelle amichevoli di marzo contro Argentina e Inghilterra(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 17:51:00 GMT)

Il commissario della FIGC Sarà il segretario generale del CONI - Roberto Fabbricini : La giunta straordinaria del Comitato Olimpico Italiano ( CONI ), riunitasi oggi pomeriggio nella sua sede del Foro Italico a Roma, ha deliberato la nomina del suo segretario generale , Roberto Fabbricini , a commissario della Federazione Italiana Giuoco Calcio ( FIGC ). Il commissariamento è divenuto necessario The post Il commissario della FIGC sarà il segretario generale del CONI , Roberto Fabbricini appeared first on Il Post.

Calcio - chi Sarà il prossimo CT dell’Italia? Roberto Mancini in pole position - Club Italia ad Alessandro Costacurta : La mancata elezione del Presidente della FIGC ha aperto un nuovo scenario per il futuro del Calcio Italiano, disastrato dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2018 e che non è riuscito a trovare un accordo per selezionare il successore del dimissionario Carlo Tavecchio. Il prossimo 1° febbraio si terrà una riunione della giunta del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e potrebbe essere il Presidente Giovanni Malagò a sbloccare la situazione: ...