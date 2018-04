Santiago De Martino compie 5 anni Gli auguri di Stefano al figlio in diretta all' Isola

Gossip : Belen Rodriguez e Stefano De Martino festeggiano Santiago da 'separati' : Lunedì 9 aprile è stata una giornata molto importante per Belen Rodriguez e Stefano De Martino: esattamente 5 anni fa, infatti, i due ex coniugi diventavano genitori del piccolo Santiago. Per festeggiare il compleanno del loro bambino, la showgirl e il ballerino hanno usato 'mezzi' diversi: lei ha organizzato un party ricco di magia ed effetti speciali, lui dall'Honduras si è limitato ad un tenero augurio sui social network. Belen Rodriguez ...

“Cinque anni!”. Belen e Stefano festeggiano Santiago. Sembra ieri eppure già è passato così tanto tempo. Come lo ritroviamo il piccolo De Martino? Ma soprattutto : come è stato questo compleanno con mamma? I dettagli della “festicciola” : Sembra ieri eppure sono già passati cinque anni dalla nascita di Santiago, il figlio di Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Il piccolo Santiago compie cinque anni, dunque. E mentre papà Stefano è impegnato ancora in Honduras con l’Isola dei Famosi, mamma Belen ha organizzato la festa per il bambino. Palloncini colorati, zucchero filato e pop corn è quello che appare in questi ultimi minuti tra le storie di Belen Rodriguez. Un ...

Santiago De Martino compie 5 anni : la festa di Belen - il post di Stefano : Il compleanno di Santiago De Martino: la festa nelle stories di Belen Oggi, 9 Aprile 2018, è il compleanno di Santiago De Martino, il figlio di Belen Rodriguez e Stefano. Il piccolo Santiago compie cinque anni. E mentre papà Stefano è impegnato ancora in Honduras con l’Isola dei Famosi, mamma Belen ha organizzato la festa […] L'articolo Santiago De Martino compie 5 anni: la festa di Belen, il post di Stefano proviene da Gossip e Tv.

Santiago compie 5 anni - il pensiero di De Martino dall'Honduras : Dovrà aspettare ancora una settimana Stefano De Martino per riabbracciare finalmente Santiago. Il figlio è la mancanza più grande per l'inviato dell'Isola dei Famosi, in Honduras da...

“È deciso”. Isola dei Famosi - il dolore di Stefano De Martino. In collegamento dall’Honduras - l’inviato del reality ha confessato a Silvia Toffanin di avere il cuore in pezzi per quella vicenda che vede protagonista il piccolo Santiago e che proprio non riesce ad accettare : Nella tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi è nata una nuova stella, Stefano De Martino è il nuovo inviato in Honduras del reality e, se nelle prime puntate, non aveva convinto il pubblico, ormai si è sciolto ed è sempre più bravo. E infatti il pubblico ha cambiato idea sul suo conto. Stefano De Martino ci sa fare. Tra l’altro è un figo pazzesco e questo non ha nulla a che fare con la sua abilità nel guidare i naufraghi ma comunque non ...

“Ma - mamma!”. Santiago e quella foto di Belen… Il figlio della showgirl e di Stefano De Martino si è ritrovato di fronte a una gigantografia “hot” dell’argentina a Milano. La sua reazione è stata incredibile (polemica sul web - ovviamente) : Belen Rodriguez non è solo una delle show girl più in voga del momento, ma è anche una mamma attenta e premurosa con il suo piccolo e amato Santiago: un particolare che si evince soprattutto dalla costante presenza del figlio nella sua vita (e nei suoi profili social). Il piccolo Santiago, avuto dall’ex marito il ballerino Stefano De Martino, segue la mamma ovunque, anche ora che lei si trasferirà in Svizzera insieme al compagno Andrea ...

STEFANO DE MARTINO - SINGLE MA.../ Il diario dall’Honduras : “Mi manca Santiago!” (Isola dei Famosi) : STEFANO De MARTINO SINGLE dopo le confessioni a Pio e Amedeo durante Emigratis: i fans, però, non gli credono convinti che il napoletano abbia una persona speciale (Isola dei famosi 2018).(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 15:11:00 GMT)

Stefano De Martino/ Pensa a Santiago : “Avrò nuove storie da raccontare a mio figlio” (Isola dei Famosi 2018) : Stefano De Martino a L'Isola dei Famosi 2018: l'inviato della tredicesima edizione del reality show di Canale 5 sarà presente anche nella nuova puntata in onda martedì 20 marzo 2018.(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 09:00:00 GMT)

STEFANO DE MARTINO/ Il pubblico lo preferisce come ballerino : lui pensa a Santiago (Isola dei Famosi 2018) : STEFANO De MARTINO ha commesso diversi errori nell'ultima puntata dell'Isola dei Famosi, spoilerando il nome del nominato di Paola Di Benedetto. Tante le critiche del web.(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 14:21:00 GMT)

Stefano De Martino : “Santiago? Ecco come rimango in contatto con lui. Per Mara Venier mi spoglio poco ma…” : Stefano De Martino inviato de L’isola dei famosi 13 racconta la sua esperienza in Honduras tra dirette su Canale 5 e nostalgia per l’Italia e il figlio Santiago. Stefano De Martino: “Io più ‘spogliato’ in diretta? Il ruolo non me lo consente” Stefano De Martino (età 28 anni) si racconta a Tv Sorrisi e Canzoni. […] L'articolo Stefano De Martino: “Santiago? Ecco come rimango in contatto con lui. Per ...

Stefano De Martino/ La lontananza e il rapporto speciale con il figlio Santiago (Isola dei Famosi 2018) : Stefano De Martino, inviato dell'Isola dei Famosi 2018, riceve la benedizione di Maria De Filippi, che l'ha lanciato come ballerino professionista e conduttore ad Amici(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 08:00:00 GMT)

Isola - Stefano De Martino invato : "Qui per Santiago - sa che per comprare le cose si deve lavorare" : ROMA - "Quando ti sposi e fai un figlio, pensi sia per sempre. Mi sono colpevolizzato tanto, non glielo nascondo, ma quando una coppia non funziona, la colpa è divisa a...