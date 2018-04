Sanità | in Sicilia 9mila persone affette da sclerosi multipla

Istituto superiore della Sanità : in Sicilia - è emergenza morbillo : Catania - Due morti per morbillo a Catania, ed è un caso nazionale. A dichiararlo, il presidente dell'Istituto superiore della sanità, Walter Ricciardi. Due le persone decedute a causa del morbillo: ...

Catania - bimbo contrae il morbillo : morto | Istituto Superiore Sanità : allarme in Sicilia : Catania, bimbo contrae il morbillo: morto | Istituto Superiore Sanità: allarme in Sicilia Trasferito da Acireale all’ospedale Garibaldi di Catania il bimbo è deceduto per l’aggravarsi delle condizioni respiratorie e cardiocircolatorie. Il presidente dell’ISS: “In Sicilia c’è una situazione acuta per il numero di casi di morbillo. In questa regione si è avuta la maggioranza […]

Catania - bimbo contrae il morbillo : morto | Istituto Superiore Sanità : allarme in Sicilia : Trasferito da Acireale all'ospedale Garibaldi di Catania il bimbo è deceduto per l'aggravarsi delle condizioni respiratorie e cardiocircolatorie. Il presidente dell'ISS: "In Sicilia c'è una situazione acuta per il numero di casi di morbillo. In questa regione si è avuta la maggioranza delle infezioni da inizio 2018".

Sicilia : assessore Salute - emergenza l’escalation di violenza contro sanitari : Palermo, 6 apr. (AdnKronos) – ‘L’escalation di episodi di violenza nelle strutture sanitarie Siciliane ha assunto i connotati precisi di una emergenza che deve essere affrontata come tale. Per questo, sentito il presidente Musumeci, auspichiamo che vengano convocati i rispettivi Comitati per l’ordine e la sicurezza pubblica per affrontare in quelle sedi e con tutti i soggetti interessati, ogni aspetto per fronteggiare ...

Sicilia : assessore Salute - emergenza l'escalation di violenza contro sanitari : Palermo, 6 apr. (AdnKronos) - “L’escalation di episodi di violenza nelle strutture sanitarie Siciliane ha assunto i connotati precisi di una emergenza che deve essere affrontata come tale. Per questo, sentito il presidente Musumeci, auspichiamo che vengano convocati i rispettivi Comitati per l’ordin

Sicilia : assessore Salute - emergenza l’escalation di violenza contro sanitari : Palermo, 6 apr. (AdnKronos) – ‘L’escalation di episodi di violenza nelle strutture sanitarie Siciliane ha assunto i connotati precisi di una emergenza che deve essere affrontata come tale. Per questo, sentito il presidente Musumeci, auspichiamo che vengano convocati i rispettivi Comitati per l’ordine e la sicurezza pubblica per affrontare in quelle sedi e con tutti i soggetti interessati, ogni aspetto per fronteggiare ...

Sanità : welfare e telemedicina - in Sicilia finanziati sette progetti per oltre 2 - 5 mln : Palermo, 20 mar. (AdnKronos) - Via libera dell'assessorato della Regione Siciliana alla Salute a sette progetti per la riorganizzazione e il potenziamento dei servizi sociosanitari, di assistenza primaria, welfare e telemedicina, nell'ambito delle attività per la non istituzionalizzazione della cura

Sanità : Fp Cgil - in Sicilia clima d'incertezza - subito confronto con sindacati (2) : (AdnKronos) - In evidenza anche "la mancanza di direttive alle aziende sanitarie che - afferma la Fp Cgil - continuano ad operare in modo assolutamente difforme tra loro e senza regole, creando discrepanze di trattamenti e insoddisfazione tra gli operatori". E aggiunge: "Da un lato l’assessore alla

Sanità : Fp Cgil - in Sicilia clima d'incertezza - subito confronto con sindacati : Palermo, 20 mar. (AdnKronos) - Una "forte preoccupazione per lo stato in cui versa la Sanità" in Sicilia. Così la Fp Cgil Sicilia che invita l'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza "ad attivare, in tempi brevissimi, i tavoli di confronto per dare immediatamente risposte ai cittadini Sicilian

Sicilia : Razza - agenda digitale aiuterà cittadini ad accedere ai propri dati sanitari (2) : (AdnKronos) - Per l'intera realizzazione di tutti gli obiettivi del Piano Strategico per la Salute, che seguiranno a quelli della fase 1, l'investimento calcolato è invece di 50 milioni. "Salute digitale significa una sanità più vicina ai cittadini che potranno finalmente essere informati in modo co

Sicilia : Razza - agenda digitale aiuterà cittadini ad accedere ai propri dati sanitari : Palermo, 14 mar. (AdnKronos) - Il fascicolo sanitario elettronico "aiuterà il cittadino ad accedere ai propri dati sanitari da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento"; il Sovracup, Centro Unico di Prenotazione per le prestazioni sanitarie in tutta la Sicilia, "sostituirà i numeri verdi delle Asp". L

Sicilia : Razza - agenda digitale aiuterà cittadini ad accedere ai propri dati sanitari : Palermo, 14 mar. (AdnKronos) – Il fascicolo sanitario elettronico “aiuterà il cittadino ad accedere ai propri dati sanitari da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento”; il Sovracup, Centro Unico di Prenotazione per le prestazioni sanitarie in tutta la Sicilia, “sostituirà i numeri verdi delle Asp”. L’implementazione dell’attuale anagrafe digitale “migliorerà la governance dell’assistenza ...

Sanità : sciopero infermieri in Sicilia - Nursind 'saltate 2mila prestazioni' (2) : (AdnKronos) - A Trapani una delegazione di lavoratori, guidata dal coordinatore regionale Francesco Frittitta, ha sfidato il maltempo manifestando di fronte alla sede della prefettura. A Messina i vertici del Nursind, Ivan Alonge e Massimo Latella, comunicano un'adesione senza precedenti. Oltre 200

Sanità : sciopero infermieri in Sicilia - Nursind 'saltate 2mila prestazioni' : Palermo, 23 feb. (AdnKronos) - In Sicilia è stata in media del 20 per cento l'adesione allo sciopero nazionale degli infermieri, con punte altissime nel Nisseno dove un operatore su tre ha incrociato le braccia, e a Messina, dove è dovuto intervenire il prefetto per garantire le prestazioni. Decine