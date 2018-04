San Francisco | è allarme scooter elettrici a noleggio Occupano troppo spazio

San Francisco - spari davanti alla sede di YouTube : spari nei pressi della sede di YouTube a San Bruno, California. La polizia ha circondato la zona e ha bloccato la circolazione del traffico.

Terna : in cerca di partnership in Usa - presto un ufficio a San Francisco : C'è da dire che questa è un'economia guidata prevalentemente dal settore privato perché investimenti infrastrutturali grandi non ne abbiamo fatti ultimamente. Quello potrebbe essere un upside". ...

La guerra di San Francisco : caccia aperta alle pellicce : ... Katy Tang, il supervisore che ha redatto la legislazione.'La mia speranza è di inviare un messaggio forte al resto del mondo. Sono uno strenuo difensore dei diritti degli animali e, mentre sono in ...

San Francisco. Non si possono più comprare pellicce : Esultano gli animalisti della California. A San Francisco entra in vigore il divieto di vendita delle pellicce e di tutti i

San Francisco : stop vendita pellicce : 3.29 San Francisco dice basta alla vendita delle pellicce e a tutti i capi di abbigliamento fatti con pelliccia animale, diventando la più grande città degli Stati Uniti a istituire il divieto. Il bando è stato approvato all'unanimità dalle autorità cittadine ed entrerà in vigore nel gennaio del 2019. In California il divieto già vige nelle città di Berkeley e West Hollywood.

San Francisco vieta la vendita di pellicce è la prima grande citta Usa : 'Spero che invieremo un messaggio forte al resto del mondo', ha aggiunto, citato dal San Francisco Chronicle. Alcuni commercianti di San Francisco hanno espresso la loro frustrazione per il voto ...

Che cos’è il Lesbians Who Tech di San Francisco : Si terrà a San Francisco, dal primo al tre marzo, nel celebre quartiere Castro, il Lesbians Who Tech + Allies Summit. Giunta al quinto appuntamento, la manifestazione sarà animata da circa 5mila professionisti del settore tecnologico di orientamento lesbo, gay, queer. Il summit tecnologico sarà diviso in talk, presentazioni, area assunzioni, workshop, dimostrazioni tecnologiche, speed mentoring, concorsi, area networking e gli immancabili party ...

L’Italia avrà un suo polo dell’innovazione a San Francisco : Il Golden Gate Bridge a San Francisco L’Italia avrà un polo per l’innovazione nella città dell’innovazione per antonomasia, San Francisco. Il futuro indirizzo del Belpaese in California sarà un centro dove grandi aziende, piccole e medie imprese, startup, università ed enti pubblici potranno prendere casa per esportare la tecnologia made in Italy e attirare nello Stivale i progetti imprenditoriali statunitensi. L’investimento porta la firma di ...

L'Italia avrà un suo polo dell'innovazione a San Francisco : Cassa depositi e prestiti e Talent Garden apriranno a San Francisco un campus per far conoscere le aziende innovative del Belpaese

A Case of Distrust : l'avventura noir ambientata nella San Francisco del proibizionismo arriva su Steam : Siete rimasti orfani delle magnetiche atmosfere di L.A. noire e vorreste tuffarvi in un nuovo caso da risolvere nell'America degli anni '20? Vi farà piacere sapere che The Wandering Ben ha da poco pubblicato su Steam A Case of Distrust, un'avventura noir nella quale prenderemo i panni dell'investigatore privato Phyllis Cadence Malone nella San Francisco del proibizionismo.Come riporta Rock Paper Shotgun, il gioco è ispirato dai romanzi del noto ...

Norwegian Air ha attivato una rotta low cost fra Roma e San Francisco : La compagnia aerea Norwegian Air ha inaugurato una rotta low cost fra l’aeroporto di Roma Fiumicino e quello di Oakland, nei pressi di San Francisco. La tariffa base per il viaggio sarà di 179,90 euro, piuttosto bassa considerando il viaggio intercontinentale. The post Norwegian Air ha attivato una rotta low cost fra Roma e San Francisco appeared first on Il Post.

Norwegian Air - da Fiumicino a San Francisco a partire da 179 euro : inaugurato nuovo volo : Dopo aver attivato lo scorso mese di novembre i collegamenti dall'aeroporto di Fiumicino verso New York–Newark (7 giorni su 7) e Los Angeles (3 alla settimana), Norwegian, tra le migliori compagnie aeree low-cost lungo raggio al mondo e in europa e che dal 2007 ha scelto Roma Fiumicino, primo durante il 2017 nelle classifiche internazionali di Aci europa per i servizi di qualità offerti, come base operativa in Italia (lo scorso anno ...

Norwegian e Adr : primo volo low cost diretto Roma-San Francisco : Roma, 6 feb. , askanews, Norwegian amplia il suo network intercontinentale dall'Italia. La compagnia low cost norvegese, ha infatti oggi inaugurato con Adr il suo primo volo intercontinentale dall'...

Norwegian inaugura il primo volo Roma Fiumicino – San Francisco Oakland : Norwegian, tra le migliori compagnie aeree low-cost lungo raggio al mondo e in Europa, inaugura il 6 febbraio il suo primo volo intercontinentale dall’aeroporto di Roma... L'articolo Norwegian inaugura il primo volo Roma Fiumicino – San Francisco Oakland su Roma Daily News.