San Benedetto del Tronto | ultima edizione dello spettacolo ' ' Smonta il Bullo' '

'Una città-porto che sia anche un hotel del mare" - ecco la proposta di Cna Nautica San Benedetto : "L'azione di stimolo della Cna " precisano il presidente territoriale e il direttore generale dell'Associazione, Luigi Passaretti e Francesco Balloni " riguarda un'economia di sistema che guarda alle ...

Basilica di San Benedetto : progetto internazionale : PERUGIA Un progetto dal respiro internazionale per ricostruire a Norcia la "Casa" del Patrono d'Europa: il percorso metodologico, nonché i criteri del bando di gara internazionale che il Ministero dei ...

Schianto in autostrada - grave una ventiseienne di San Benedetto : SAN Benedetto DEL TRONTO E' ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Bufalini di Cesena una ventiseienne sambenedettese che, ieri mattina, è rimasta coinvolta in un incidente stradale lungo l'...

Tirreno-Adriatico 2018 - Rohan Dennis vince la cronometro finale di San Benedetto. A Kwiatkowski la classifica generale - 2° un ottimo Damiano Caruso : Chiude il cerchio Michal Kwiatkowski che completa il trittico della Primavera italiana nel calendario World Tour. Il polacco del Team Sky, dopo essersi aggiudicato nel 2017 Strade Bianche e Milano-Sanremo, si conferma a proprio agio sulle strade del Bel Paese andandosi a prendere anche il successo nella Tirreno-Adriatico. Pura gestione per l’ex campione del mondo nel difendere la propria maglia azzurra nella cronometro conclusiva (10 chilometri ...

Vega Don Celso - domato San Benedetto : ...sua prima esperienza in questa associazione pallavolistica fermana e che con grande impegno e sacrificio non ha mai smesso di infondere ai ragazzi la sua passione e la sua esperienza per questo sport,...

San Benedetto - si schianta contro le auto in sosta in piazza Garibaldi. Donna in ospedale : SAN Benedetto DEL TRONTO Ha perso il controllo dell'auto e si è schiantata contro alcune auto in sosta. Paura, intorno alle 2 e 30 del mattino di oggi, in piazza Garibaldi a causa di un'auto impazzita ...