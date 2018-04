Samsung Galaxy S7 a 299 euro e non solo nel nuovo volantino Carrefour

Risultato incredibile di Samsung Galaxy S7 Edge nel test di velocità con S9 Plus : il video : Non crediate il passaggio dal Samsung Galaxy S7 Edge al Galaxy S9 Plus sia così scontato come potrebbe sembrare: sono tantissimi i possessori del primo che non vogliono sentire ragioni, e che non avvertono la ben che minima necessità di effettuare l'upgrade. Possiamo dargli torto? Sicuramente l'ultimo flagship offrirà dei chiari vantaggi, ma l'ex top di gamma 2016 non si fa di certo mettere i piedi in testa. Forse stenterete a crederci, ma ...

Galaxy S9 Super Slow Motion video a rallentatore Samsung : Creare video in Super Slow Motion con il telefono Android Sasmung Galaxy S9 Effetti impressionanti con i video a rallentatore fatti con il Galaxy S9

Oreo su Samsung Galaxy Note 8 no brand in Italia da oggi 9 aprile : lista completa novità : Finalmnente oggi 9 aprile è il giorno di Oreo su Samsung Galaxy Note 8 no brand. I device non serigrafati, dopo il rilascio del pacchetto Android 8.0 per TIM e 3 Italia, erano a corto del loro rilascio specifico ma il punto di svolta per gli esemplari è avvenuto proprio in questa mattinata. Il pacchetto dati, come intuibile è molto corposo, ossia 1471,27 MB: quali sono con esattamente tutte le novità incluse nel major update per il phablet ...

Test di velocità con Samsung Galaxy S9 e S8 : confronto video con spunti interessanti : In queste settimane il duello a distanza tra Samsung Galaxy S9 e S8 ci fornisce spunti davvero interessanti, al punto da valutare una promozione ufficiale della divisione italiana che consente la permuta del vecchio smartphone per passare al nuovo, come vi abbiamo riportato sulle nostra pagine pochi giorni fa. Già allora ho deciso di esprimere la mia opinione sulla convenienza associata ad un passaggio simile, ma oggi vorrei andare un pochino ...

Come potrebbero cambiare Samsung Galaxy S7 e S7 Edge con aggiornamento Oreo in video : Quale potrebbe essere l'impatto che l’aggiornamento del sistema operativo Android Oreo avrà sui vari Samsung Galaxy S7 Edge ed S7 flat? La domanda è lecita, soprattutto a poco più di una settimana dall'esordio ufficiale del medesimo pacchetto software sui loro successori con relativo aumento della curiosità. In attesa di saperne di più dal produttore sui tempi di rilascio per il top di gamma 2016, possiamo prendere Come punto di riferimento un ...

Samsung Galaxy S8 - il miglior acquisto a meno di 500€ : Samsung Galaxy S8 Orchid Gray a 509€ su Amazon, il miglior prezzo a cui si può acquistare il miglior smartphone Android presente sul mercato a questo prezzo. L’arrivo sul mercato del Galaxy S9 e dell’S9 Plus ha fatto abbassare il prezzo del top di gamma sudcoreano dello scorso anno. Ma i diversi aggiornamenti e il passaggio ad Android Oreo hanno migliorato il dispositivo Samsung che ha rivoluzionato il design degli smartphone, anche ...

Costo sostituzione schermo Samsung Galaxy S7 e S7 Edge e tutti i preventivi ufficiali fuori garanzia : Qual è il Costo della sostituzione schermo Samsung Galaxy S7e S7 Edge se fuori garanzia? Esiste un preventivo ufficiale pensato per i dispositivi non più in garanzia per il problema del display rotto ma per molti altri che possono affliggere entrambi gli ex top di gamma del 2016? Non tutti sanno che la divisione italiana Samsung mette a disposizione uno strumento di valutazione dei costi da affrontare per superare i difetti dei propri device ...

Collassato il prezzo Samsung Galaxy S9 e S9 Plus : offerte Amazon - eBay e non solo al 7 aprile : Il prezzo Samsung Galaxy S9 e S9 Plus è in caduta libera su Amazon, eBay o altri portali e-commerce: a meno di un mese dal lancio commerciale del telefono in Italia si ha la possibilità di risparmiare tantissimo sul costo di entrambi i device rispetto a quello di listino. Come sottolineato pure da un'analisi dell'andamento del valore commerciale effettuata grazie al portale Idealo, ecco che dobbiamo confermare una svalutazione più che mai ...

Il Samsung Galaxy Note 9 si mostra in un video concept : Basato sulle principali indiscrezioni emerse sino a questo momento, il Samsung Galaxy Note 9 immaginato da DBS Designing si caratterizza per un design classico L'articolo Il Samsung Galaxy Note 9 si mostra in un video concept proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Volley Cup A2 - Domenica l'ultima giornata di Regular Season : Personalmente sono emozionata e contenta per la convocazione, sarà un modo per crescere ancora di più confrontandomi con un mondo nuovo e giocatrici esperte e importanti; ora però sono ancora ...

A tutta Samsung Galaxy A6 e A6 Plus : nuovi particolari sulla scheda tecnica : Torniamo a parlare quest'oggi dei Samsung Galaxy A6 e A6 Plus, due prossimi device del brand asiatico che andranno a rimpolpare la fascia media del segmento smarthone, molto più di quanto non abbia fatto il Galaxy A8 (2018), modello che ha francamente qualcosa in più. Come già da noi riportato alla fine del mese scorso, il Samsung Galaxy A6 e A6 Plus dovrebbero essere equipaggiati rispettivamente con i processori Exynos 7870 e Snapdragon 625, ...

Imminente Oreo su Samsung Galaxy Note 8 Vodafone? Aggiornamento no brand non pervenuto : Una buona notizia per i possessori di un Samsung Galaxy Note 8 Vodafone, decisamente meno per gli italiani in possesso di un esemplare del phablet top di gamma 2017 non brandizzato. Nel caso dell'operatore segnaliamo come, per stessa dichiarazione dell'azienda, dovrebbe essere praticamente Imminente il passaggio ad Android 8.0. Per il secondo fronte, purtroppo, tutto tace. Procediamo con ordine: attraverso il forum ufficiale Vodafone, nella ...

Bug chiamate perse su Samsung Galaxy S9 Plus : responsabile l’aggiornamento di marzo : Un bug alle notifiche delle chiamate perse sembra affliggere il Samsung Galaxy S9 Plus a seguito dell'aggiornamento che introduce la patch di marzo. In Europa sono diversi gli utenti che si sono imbattuti nella defezione appena menzionata, per la quale almeno il 50% delle chiamate perse non vanno a generare una regolare notifica, costringendo gli utenti che ne sono affetti a verificare lo storico delle chiamate ricevute, ed a cui non hanno fatto ...

Galaxy S8 Punto esclamativo WiFi su Samsung : Il telefono Galaxy S8 non naviga su internet e nella barra di stato di Android è comparso un Punto esclamativo vicino al simbolo della WiFi.