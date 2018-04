Samsung e MIUR di nuovo insieme | arriva la seconda edizione di LetsApp

agi

(Di lunedì 9 aprile 2018) Più di 50 milioni di italiani possiedono uno smartphone. Sono parte integrante delle vite di tutti, ma il numero di chi è in grado di sviluppare nuove applicazioni per i dispositivi mobili rimane molto più limitato. Per questo Samsung e MIUR, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, rilanciano ladi LetsApp, un programma che si propone di stimolare gli studenti a confrontarsi con le proprie capacità di programmazione e di problem-solving offrendo, anche a coloro che non hanno familiarità con i linguaggi e le nozioni di programmazione, di cimentarsi nella realizzazione di applicazione per smartphone. LetsApp 2018 propone agli studenti di progettare app utili sul tema della sicurezza e che abbiano la potenzialità di prevenire i rischi in determinati ambienti o situazioni. Che ...