Samsung con il MIUR | come avvicinare i ragazzi allo sviluppo di app Android

Test di velocità con Samsung Galaxy S9 e S8 : confronto video con spunti interessanti : In queste settimane il duello a distanza tra Samsung Galaxy S9 e S8 ci fornisce spunti davvero interessanti, al punto da valutare una promozione ufficiale della divisione italiana che consente la permuta del vecchio smartphone per passare al nuovo, come vi abbiamo riportato sulle nostra pagine pochi giorni fa. Già allora ho deciso di esprimere la mia opinione sulla convenienza associata ad un passaggio simile, ma oggi vorrei andare un pochino ...

Samsung Pay : arriva il supporto con PayPal (ma al momento solo negli USA) : Samsung Pay, il sistema di pagamento in mobilità su smartphone Galaxy, adesso supporta pure PayPal, ma al momento solo negli Stati Uniti.Samsung Pay, il sistema di pagamento in mobilità sugli smartphone Galaxy già attivo anche in Italia, oggi amplia il numero dei partner che effettivamente possono essere aggiunti nell’applicazione.Infatti da oggi, ma al momento solo negli Stati Uniti, gli utenti possono aggiungere oltre alle carte di ...

Come potrebbero cambiare Samsung Galaxy S7 e S7 Edge con aggiornamento Oreo in video : Quale potrebbe essere l'impatto che l’aggiornamento del sistema operativo Android Oreo avrà sui vari Samsung Galaxy S7 Edge ed S7 flat? La domanda è lecita, soprattutto a poco più di una settimana dall'esordio ufficiale del medesimo pacchetto software sui loro successori con relativo aumento della curiosità. In attesa di saperne di più dal produttore sui tempi di rilascio per il top di gamma 2016, possiamo prendere Come punto di riferimento un ...

Basato sulle principali indiscrezioni emerse sino a questo momento, il Samsung Galaxy Note 9 immaginato da DBS Designing si caratterizza per un design classico

LG e Samsung si preparano ad annunciare i risultati fiscali del primo trimestre del 2018 ed in entrambi i casi dovrebbero essere decisamente positivi

Samsung Galaxy S9 Plus o Huawei P20 Pro? Proviamo a darvi uno strumento per decidere senza rimpianti. Scoprite tutto ciò che c'è da sapere nel nostro confronto tra i due migliori smartphone Android del momento.

Giorno dei Samsung Galaxy S9 e S9 Plus TIM : aggiornamento XXU1ARCC con 2 novità : Il primo grande aggiornamento ha cominciato ad insidiarsi anche a bordo dei Samsung Galaxy S9 e S9 Plus TIM, dopo aver fatto la propria comparsa qualche Giorno fa, più precisamente nel Giorno di Pasquetta, sugli esemplari no brand Italia. La serie firwmare di riferimento resta la stessa, 'XXU1ARCC', che si rivolge specificatamente ad un miglioramento di base della stabilità delle chiamate, oltre che ad un aumento della qualità di Sfondo. La ...

Secondo aggiornamento Oreo per Samsung Galaxy S8 e S8 Plus Vodafone (XXU1CRC7) : Secondo aggiornamento Oreo anche per i Samsung Galaxy S8 e S8 Plus Vodafone, che, anche se versioni brandizzati, risultano essere molto diffuse nel nostro Paese. Per questi esemplari la distribuzione software del caso coincide con quella che ha visto protagonisti i modelli no brand qualche giorno fa, in relazione al firmware XXU1CRC7, con date build del 15 marzo e patch di sicurezza aggiornata al 1 dello stesso mese. Rispetto al primo Oreo, ...

I tre grandi produttori in cima alle classifiche di vendite degli smartphone in Italia si sono sbizzarriti nel corso dell'ultimo anno, presentando novità dopo novità. Prima Apple, poi Samsung e ora Huawei si sono rincorse a colpi di annunci, display a tutto schermo e intelligenza artificiale sempre più raffinata, per cercare di strappare una quota di mercato l'una alle altre. L'ultimo arrivato non è da meno: la rivoluzione ...

Come risolvere i problemi dei Samsung Galaxy S8 e Galaxy Note 8 con Always On Display : Da alcune settimane a questa parte alcuni top di gamma Come il Samsung Galaxy S8 ed il Galaxy Note 8 hanno iniziato a ricevere l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo. Tantissime le funzioni che sono state messe a disposizione del pubblico, ma Come sempre avviene in queste circostanze occorre fare i conti anche con qualche bug segnalato qua e là dal pubblico. L'aspetto più delicato, analizzando i feedback trapelati fino a questo ...

Inaspettata foto Samsung Galaxy Note 9 a confronto con Galaxy S9 tutta da vedere : La prima foto Samsung Galaxy Note 9 è servita già oggi 4 aprile, nonostante per il suo lancio effettivo dovremmo attendere ancora qualche mese e comunque la prossima estate. A fornircela è il noto canale Twitter @Slashleaks che in quanto ad anteprime non è affatto avaro, anzi. Il phablet, tra l'altro, è in comparazione con il "fratello minore" Galaxy S9. Insomma, lo scatto fornisce più di uno spunto interessante. Il Samsung Galaxy Note 9, ...

Samsung potrebbe presentare a breve un nuovo servizio interessante per gli appassionati dell'estetica. Si tratta di indiscrezioni che parlano di una futura possibilità di acquistare una cover da abbinare a un tema specifico presente nel negozio di temi Samsung. Al momento le informazioni sono pochissime e il tutto si basa soltanto su alcuni rumor.

Samsung annuncia nuove proposte laptop con Windows 10 : Faranno parte della famiglia Notebook 5 e Notebook 3 le nuove proposte di categoria laptop che Samsung ha annunciato nella giornata di ieri. Entrambi equipaggiati con processori Quad Core Core i7 di 8a generazione, la famiglia 5 si contraddistingue per un display da 15’’ con una struttura in metallo mentre la gamma 3 presenta due varianti con display da 14’’ e 15’’ con risoluzione FullHD e un case disponibile in quattro differenti colorazioni: ...

Il presunto Samsung Galaxy S9 Mini sarebbe apparso su GeekBench con SoC Qualcomm Snapdragon 660 e 4 GB di RAM: ecco tutto ciò che sappiamo al momento sul possibile arrivo di una versione compatta dei flagship 2018 del produttore.