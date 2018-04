Samp | a Giampaolo Premio Fair Play

Sampdoria - Giampaolo : “squadra condizionata da infortuni” : Sfuma il record di 4 successi di fila nel derby per il tecnico della Sampdoria Giampaolo, fermato dal Genoa sul pari. “La partita è stata condizionata dalle uscite dei terzini -ha spiegato il tecnico blucerchiato – perché sono due cambi che non avrei mai fatto e allo stesso tempo mi hanno obbligato a fare la terza sostituzione solo nel finale perché è stata una partita dura e c’era il rischio di perdere un altro giocatore. ...

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Con più lucidità avremmo fatto meglio» : GENOVA - "Abbiamo provato a vincere la partita, ma non in maniera pulita: il Genoa si è ben difeso. Negli ultimi metri ci è mancato qualcosa, probabilmente le due sostituzioni forzate non mi hanno ...

Diretta / Sampdoria Genoa streaming video e tv : Giampaolo vs Ballardini - probabili formazioni - quote e orario : Diretta Sampdoria Genoa: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I Grifoni vogliono sfatare il recente tabù nel derby della Lanterna(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 18:47:00 GMT)

Samp-Genoa : Giampaolo vuole il quarto derby di fila - ma Ballardini nella stracittadina è imbattuto : Le risicate ma importanti vittorie, ottenute rispettivamente a Bergamo e al Ferraris contro il Cagliari , riportano il sorriso in casa Sampdoria e Genoa dopo un periodo buio. Le due squadre, alla ...

Giampaolo : "Samp sfavorita al derby" : 'Una settimana fa ci davano per morti...' Così il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo risponde a chi gli chiede in quali condizioni la Sampdoria arriva a disputare il derby della lanterna. 'Se una ...

Sampdoria - Giampaolo : “Samp sfavorita nel derby” : “Una settimana fa ci davano per morti…” Così il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo risponde a chi gli chiede in quali condizioni la Sampdoria arriva a disputare il derby della lanterna. “Se una settimana fa eravamo morti – ha concluso -, ci arriviamo da sfavoriti. In questo derby partiamo da sfavoriti”. L'articolo Sampdoria, Giampaolo: “Samp sfavorita nel derby” sembra essere il primo su ...

Giampaolo 'Samp sfavorita al derby' : ANSA, - GENOVA, 6 APR - "Una settimana fa ci davano per morti..." Così il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo risponde a chi gli chiede in quali condizioni la Sampdoria arriva a disputare il derby ...

Serie A - Giampaolo : «La Sampdoria è sfavorita nel derby» : GENOVA - ' Fino a cinque giorni fa ci davano per morti, ora come arriviamo? Bisogna distinguere tra calcio e pallone: il calcio non è per tutti, il pallone è per tanti. Se eravamo morti una settimana ...

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Genoa compatto. Ci davano per morti...» : GENOVA - Marco Giampaolo , l'allenatore della Sampdoria , presenta così il derby: ' Fino a cinque giorni fa ci davano per morti, ora come arriviamo? Bisogna distinguere tra calcio e pallone: il calcio ...

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Atalanta? Un successo che pesa» : Una vittoria fondamentale in ottica Europa League per i blucerchiati: "Questo successo è molto pesante - ha spiegato l'allenatore Marco Giampaolo a Sky Sport - avevamo tante assenze e non era facile. ...

Sampdoria - Giampaolo : “andiamo a Bergamo per giocare una partita di contenuti” : “La squadra è ferita, non è morta. Andiamo a Bergamo per giocare una partita di contenuti”. Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, rilancia in vista della gara di domani con l’Atalanta. Una Samp che vuole cancellare il tris di sconfitte consecutive con Crotone, Inter e Chievo. Il tecnico blucerchiato spiega che la squadra è pronta per il riscatto: “Questi due giorni di ritiro erano necessari e ci hanno fatto bene. ...

Sampdoria - Giampaolo : 'Feriti ma vivi - saremo all'altezza dell'Atalanta' : TORINO - ' La squadra è ferita, non è morta. Andiamo a Bergamo per giocare una partita di contenuti '. Così il tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo, dal ritiro di 'Novarello' e alla vigilia del ...

Sampdoria - Giampaolo 'Dopo il primo tempo abbiamo smesso di giocare' : VERONA - A un certo punto del match, nella ripresa, ha gridato ai suoi: 'abbiamo smesso di giocare'. Ma alla fine Giampaolo, il tecnico della Sampdoria, è più rammaricato che arrabbiato. 'abbiamo ...

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Nel primo tempo potevamo vincere» : VERONA - "Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, potevamo chiuderla con due o tre gol di differenza. Nella ripresa invece la partita si è fatta sporca e non siamo più riusciti a palleggiare. Non abbiamo ...