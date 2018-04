Samantha Cristoforetti e Amalia Ercole Finzi al Maxxi | confronto sullo Spazio alla mostra

Samantha Cristoforetti : la donna dello spazio protagonista di un documentario su Sky Arte HD : Samantha Cristoforetti è la protagonista del documentario AstroSamantha, in onda venerdì 30 marzo su Sky Arte HD. Accompagnato dalla voce narrante di Giancarlo Giannini, il pubblico scoprirà gli ultimi tre anni di vita dell’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea e pilota dell’Aeronautica Militare. Tra le donne europee Samantha detiene il primato di giorni consecutivi di permanenza nello spazio, durante la seconda missione di più lunga durata ...

L'astronauta Samantha Cristoforetti a Oderzo : I ragazzi, e quanti interverranno, potranno incontrare questi protagonisti della scienza e della tecnologia di frontiera, conoscere il loro contributo alla ricerca italiana nella fisica e nell'...

Perugia : tanti giovani - in Aula Magna - per Samantha Cristoforetti e Roberto Battiston ospiti dell'inaugurazione dell'anno accademico 2017/... : La prolusione è stata tenuta dal professore Francesco Federico Mancini e ha avuto per tema tema "I cieli dell'arte: dall'antichità agli albori della nuova scienza". E' stato poi il professor ...

L’astronauta Samantha Cristoforetti agli studenti : “Più che il traguardo e l’obiettivo - è il percorso che è importante” : L’astronauta italiana Esa Samantha Cristoforetti, protagonista della missione Futura dell’Agenzia Spaziale Italiana, è stata presente oggi all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università degli studi di Perugia: “Ho realizzato un sogno che è quasi impossibile ma per una questione di numeri, non per altro. Più che il traguardo e l’obiettivo è il percorso che è importante“, ha dichiarato la ...

L’astronauta Samantha Cristoforetti : le scuole devono “alzare il livello di alfabetizzazione scientifica” : L’astronauta Samantha Cristoforetti, ospite all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università di Perugia, in riferimento alla divulgazione scientifica ha dichiarato: “Qualsiasi contenuto scientifico a livello concettuale si può comprendere, ma ci vuole quel minimo di alfabetizzazione scientifica che permetta alle persone di sentirsi in grado di comprendere. Credo che serva uno sforzo in questo da parte delle ...

L’astronauta Samantha Cristoforetti : ambiente maschilista? “Non so cosa voglia dire” : L’astronauta Samantha Cristoforetti, oggi ospite dell’Università di Perugia in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico, ha risposto a una domanda di una giornalista in riferimento alla situazione delle donne nell’ambiente aerospaziale: “Non so neanche cosa voglia dire ‘ambiente maschilista’“, ha risposto. “Sono donna da quando sono nata, non ho elementi di confronto, non ho ...