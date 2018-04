Salvini replica a Di Maio | ' Ora mi interessa meno di zero'

Salvini - “Governo M5s-Centrodestra al 51%/ Di Maio replica - “con Berlusconi? Lo 0% di possibilità” : Governo, Matteo Salvini "chiedo a Di Maio un incontro prima delle Consultazioni. Stop ad altri vertici del Centrodestra: o accordo con M5s oppure si torna alle Elezioni". E intanto Maroni..(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 14:40:00 GMT)

Salvini “programma Centrodestra - sì reddito di cittadinanza”/ Governo - Di Maio replica : “io unico premier” : Governo, gelo e sfida M5s-Lega: Salvini a Ischia, "stiamo ragionando con Di Maio, vertice dopo Pasqua". Di Maio sul Blog, “io l'unico candidato premier, no accordi senza questa premessa”(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 16:12:00 GMT)

GOVERNO - Salvini “DI MAIO DOVE TROVI 90 VOTI?”/ Pd “no incontri con M5s” : replica “pensano solo alle poltrone” : GOVERNO, duello e dialogo tra SALVINI e Di MAIO: M5s, “a noi il premier”, replica il leader Lega “DOVE TROVI 90 parlamentari?. Accordi e liti, il nodo Berlusconi e il vertice dopo Pasqua(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 19:40:00 GMT)

Governo - Salvini a Di Maio : “Da solo dove va? Gli mancano 90 voti - a noi 50”. Replica : “Vuole quelli di Renzi? Auguri” : Uno scambio di “auguri” al vetriolo tra Salvini e Di Maio come sintesi della complicatissima partita per la formazione di una maggioranza. A dare il via a botta e risposta tra i due leader, lontani dalle telefonate costanti della scorsa settimana per la trattativa sulle presidenze delle Camere, è stato il segretario leghista questa mattina dalle colonne del Corriere: “Il Pd ha perso, sarebbe davvero bizzarro che una forza che ...