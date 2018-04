Salvini | ' M5s smetta di mettersi al centro del mondo' - Fico | ' I partiti dialoghino per

Governo : Salvini continua a sperare nel M5S Video : Il #centrodestra si riunisce, l'incontro si è svolto ad Arcore nella dimora del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. Un centrodestra che sembrava essersi ricompattato dopo le tensioni te alle divergenze tra Berlusconi e # Salvini sulla linea da tenere in vista del secondo giro di consultazioni. L'incontro nella residenza dell'ex cav Secondo alcune fonti dell'Ansa, nuove tensioni si registrano dopo l'incontro nella residenza dell'ex cav. È ...

Di Maio : con Berlusconi la Lega si condanna. Salvini : fiducioso in un governo con il M5S : Vertice ad Arcore fra i tre leader del centrodestra: governo rispetti volontà degli elettori. Ma poi il numero uno della Lega prende le distanze: continua il dialogo con gli altri, a partire dai Cinquestelle. Di Maio : quando Salvini vorrà il bene dell'Italiaci faccia uno squillo...

governo m5s di maio Salvini berlusconi m5s : Cala il gelo fra Luigi Di maio e Matteo salvini dopo il vertice di Arcore che ha riunito il centrodestra. E la strada verso la formazione di un governo M5s-Lega, dopo il secondo giro di consultazioni al Quirinale, che il Presidente della Repubblica avvierà a metà settimana, sembra, dunque, ancora più in salita. Dopo due giorni passati tra Ivrea e Aosta, il capo politico dei 5 Stelle, Luigi di maio , ...

Vertice ad Arcore : "Premier espressione del Centrodestra". Ma Salvini strizza l'occhio al M5S : Il Centrodestra oggi si è riunito a casa di Silvio Berlusconi ad Arcore per ribadire la propria unità in vista delle nuove consultazioni con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e alla fine del Vertice i tre leader, Matteo Salvini , Giorgia Meloni e il padrone di casa, hanno diramato una nota ufficiale nella quale si legge:"Elementi imprescindibili: premier espressione dei partiti di centrodestra, unità coalizione e rispetto dei ...

