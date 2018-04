: Se l’Unione Europea chiederà ancora sacrifici, precarietà e tagli, la risposta del governo Salvini sarà NO GRAZIE.… - matteosalvinimi : Se l’Unione Europea chiederà ancora sacrifici, precarietà e tagli, la risposta del governo Salvini sarà NO GRAZIE.… - Giorgiolaporta : #7aprile: Di Maio al Pd propone un contratto di #Governo. Avete capito amici del sud? Avete votato per il cambiamen… - Agenzia_Ansa : #Governo #Salvini: 'Intesa con il #M5S, ora una voce sola' -

"Se tutti continuano a dire'no,no,no..' e a mettere veti, a dire 'quello non mi piace,quello mi sta antipatico', non se ne esce".Lo ha detto ad Agorà il segretario della Lega,, parlando del dibattito sulla formazione del. "Io sarei orgoglioso di fare il premier -ha aggiunto- ma se ci fosse una situazione diversa che permette all'Italia di andare avanti, io non dico 'oo nessuno', se tutti usassero lo stessone usciremmo, se tutti rimangono fermi sulle loro posizioni e non c'è un, si vota".(Di lunedì 9 aprile 2018)