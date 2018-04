Salvini | «Governo Centrodestra e 5 Stelle» Di Maio lo gela | «Mai l’ammucchiata»

Salvini - “DI MAIO NON È IL CENTRO DEL MONDO”/ Leader M5s : “mai Governo con Berlusconi - non tiro a campare” : Governo , Matteo SALVINI "chiedo a Di MAIO un incontro prima delle Consultazioni. Stop ad altri vertici del CENTRO destra: o accordo con M5s oppure si torna al voto". FI difende Berlusconi (Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 21:10:00 GMT)

Governo - Salvini a Di Maio : per dialogare bisogna averne voglia : Spilimbergo , PN, , 9 apr. , askanews, 'I giornalisti mi chiedono cosa rispondo a Di Maio', che ha definito 0% la possibilità di un Governo M5s-centrodestra, 'Non lo so. Pero' per dialogare con uno ha ...