Salvini “Di Maio? Dialogo o voto” Il leader M5S | A queste condizioni | nessun

Di Maio : "No a governi-ammucchiata". Il centrodestra : "Tocca a noi governare". Salvini : "Dialogo con tutti tranne il Pd" : Mentre ad Arcore è in corso il vertice del centrodestra tra Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni, dalla Valle d'Aosta, Luigi di Maio manda un messaggio molto chiaro al segretario della Lega: «Capisco che Salvini abbia difficoltà a sganciarsi da Berlusconi ma da Arcore non può partire nessuna proposta di cambiamento».

Governo M5s-Lega/ Salvini a Ischia "dialogo aperto - scopra carte" : Casaleggio "Di Maio rispetti volontà gente" : Governo, gelo e sfida M5s-Lega: Salvini a Ischia, "dialogo aperto, Luigi scopra le carte sul reddito di cittadinanza". Casaleggio, "Di Maio impeccabile ma rispetti volontà popolare"

GOVERNO - Salvini "Di MAIO DOVE TROVI 90 VOTI?"/ Pd "no incontri con M5s" : replica "pensano solo alle poltrone" : GOVERNO, duello e dialogo tra SALVINI e Di MAIO: M5s, "a noi il premier", replica il leader Lega "DOVE TROVI 90 parlamentari?. Accordi e liti, il nodo Berlusconi e il vertice dopo Pasqua

Salvini : "Di Maio? Da solo dove va" : Roma, 28 mar. (AdnKronos) – Botta e risposta tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Dopo le schermaglie di ieri, il segretario della Lega, a proposito dei numeri per la formazione del governo, dichiara: "Da solo Di Maio dove va? Voglio vederlo trovare 90 voti dalla sera alla mattina. O ci sono accordi chiari prima, oppure la vedo difficile". La risposta del leader M5S non si fa attendere. "Salvini dice che gli bastano 50 ...

Governo - M5s : "Di Maio premier o niente"/ Duello con Salvini - i "responsabili 3.0" e l'asse col Pd : Governo M5s: Bonafede, "Di Maio premier o nessun esecutivo". Reddito di cittadinanza sì, bocciato "reddito nascita" di Grillo. Salvini, "Luigi sbaglia, senza Berlusconi non si fa niente"

Governo - Salvini : "Di Maio sbaglia se dice o io o niente. Se vuole Berlusconi fuori - allora 'arrivederci'" : "Se Di Maio dice 'o io premier o niente' non è il modo giusto per partire". E se dice fuori Forza Italia è arrivederci? "E' chiaro, assolutamente sì". Matteo Salvini, nel corso della registrazione di "Porta a Porta" che andrà in onda questa sera, chiude alle ipotesi di dialogo con il Movimento 5 stelle. Almeno per il momento. "Non puoi andare al Governo dicendo o io o niente, altrimenti ...

Governo M5s-Lega - Airola : "Difficile - distanze e numeri risicati". Morra : "Bene Salvini su reddito cittadinanza" : "E' positiva l'apertura di Salvini sul reddito di cittadinanza". Nicola Morra del M5s, che in passato criticò la Lega, ora apprezza ciò che il leader della Lega ha fatto sulla misura principe del M5S in ottica Governo. Ma il senatore Alberto Airola resta comunque scettico che il cambio di opinione di Matteo Salvini sia utile per aprire la strada ad una convergenza sui temi che porti alla nascita di un Governo M5s-Lega:

Salvini : "Non è o io premier o la morte" | "Di Maio è affidabile" : Salvini: "Non è o io premier o la morte" | "Di Maio è affidabile" Il leader della Lega: "Chiunque ci sostenga può far parte della maggioranza". Poi elogia Di Maio: "Il M5s si è dimostrato affidabile". Berlusconi boccia alleanza solo Lega-M5s. Salvini: "Vediamo in Parlamento chi ci sta, andrò da Mattarella con un programma di