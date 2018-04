Salvini | Di Maio | centrodestra | inizia il polverone

SONDAGGI POLITICI - LEADER & GOVERNO/ Di Maio al 45% - Salvini supera Gentiloni : crollo Renzi : SONDAGGI Elettorali POLITICI, quale alleanza di GOVERNO? Ultime notizie e scenari, M5s-Lega al 46%: ritorno alle Elezioni la miglior alternativa, bocciata esecutivo Centrodestra(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 11:25:00 GMT)

Governo - Salvini : 'Se Di Maio rispettasse il voto - unico dialogo possibile è con Lega' : Si sentiranno oggi il leader della Lega e quello dei Cinquestelle per incontrarsi forse domani. Toti: 'Berlusconi aperto a esecutivo con i Cinquestelle' - Dovrebbero sentirsi oggi Salvini e Di Maio ...

Salvini : "Chiederò un incontro a Di Maio prima di risalire al Colle" : Matteo Salvini spinge per le trattative e torna a chiedere alle altre forze politiche di abbassare le armi e togliere i veti per raggiungere un accordo che permetta di dare al Paese un governo stabile."Se tutti continuano a dire no, no, no... e a mettere veti, a dire quello non mi piace, quello mi sta antipatico, non se ne esce", ha ribadito il segretario del Carroccio, intervistato da Ester Lorido ad Agorà, su Rai3. "Io sarei orgoglioso di fare ...

Matteo Salvini : "A Luigi Di Maio chiederò un incontro prima delle consultazioni" : "A Di Maio chiederò un incontro prima del secondo giro di consultazioni sulla disponibilità a venirsi incontro. Al di là dei veti, chiederemo: 'facciamo qualcosa o no?' Se la risposta è no si torna al voto". A dirlo è Matteo Salvini, segretario della Lega.Salvini, in Friuli Venezia Giulia per la campagna elettorale in vista delle regionali, risponde a chi osservava che il veto più grande del M5S è ...

Fico : i partiti dialoghino per formare il governo. Salvini : 'Con i veti non si va lontano - se Di Maio rispetta il voto dialogo è con la Lega'... : Il presidente della Camera Roberto Fico invita i partiti a dialogare per formare un governo. 'I gruppi parlamentari devono dialogare fino in fondo per cercare di risolvere i problemi che affliggono il ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - la bomba di Maroni : 'Nessun accordo - si vota a ottobre e poi...'. Scenario clamoroso : 'Non ci sarà alcun accordo. Si tornerà alle urne con regole fatte per M5S e Lega '. Intervistato da Repubblica, l'ex governatore leghista della Lombardia Roberto Maroni legge le carte a Matteo Salvini ...

Governo - Meloni : 'Salvini spieghi a Di Maio che non ci dividiamo' : Al vertice ad Arcore "abbiamo concordato che spetta al centrodestra formare il Governo, Di Maio se ne faccia una ragione". Lo ha dichiarato la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, aggiungendo ...

Robero Maroni : ""Salvini e Di Maio faranno saltare il banco e si tornerà alle urne" : Le dichiarazioni di Di Maio, con il veto a Forza Italia, "mi sembrano nette. E rafforzano quello che secondo me è lo scenario più probabile: i due leader del centrodestra e dei Cinque Stelle faranno saltare il banco e a ottobre si tornerà alle urne". È di questa idea Roberto Maroni, intervistato da Repubblica."Se io fossi Salvini o Di Maio non avrei dubbi - dice l'ex governatore lombardo - C'è una data ...

La Quinta Repubblica è il vero piano B in caso di flop di Salvini e Di Maio : Parlare di un qualsiasi governo diverso da quello naturale rischia di essere uno sterile e inutile esercizio di stile se si immagina che alla fine le cose andranno al loro posto e che in qualche modo ...

Di Maio : con Berlusconi la Lega si condanna. Salvini : fiducioso in un governo con il M5S : Vertice ad Arcore fra i tre leader del centrodestra: governo rispetti volontà degli elettori. Ma poi il numero uno della Lega prende le distanze: continua il dialogo con gli altri, a partire dai Cinquestelle. Di Maio: quando Salvini vorrà il bene dell'Italiaci faccia uno squillo...

governo m5s di maio Salvini berlusconi m5s : Cala il gelo fra Luigi Di maio e Matteo salvini dopo il vertice di Arcore che ha riunito il centrodestra. E la strada verso la formazione di un governo M5s-Lega, dopo il secondo giro di consultazioni al Quirinale, che il Presidente della Repubblica avvierà a metà settimana, sembra, dunque, ancora più in salita. Dopo due giorni passati tra Ivrea e Aosta, il capo politico dei 5 Stelle, Luigi di maio, ...

Caos centrodestra - trova l'unità. Poi Salvini si smarca : 'Trattiamo con Di Maio' : centrodestra nel Caos dopo una domenica bestiale fatta di comunicati e smentite. Salvini si smarca dal pre-incarico senza una maggioranza sicura e la coalizione traballa ancora. Giorgia Meloni e il ...