Salvini | “Con no e veti si torna al voto”

Mattarella “ora nuove Consultazioni”/ Di Maio - “contratto Governo con Pd o Lega” - scontro Salvini-Berlusconi : Consultazioni Quirinale da Mattarella: Governo, "non c'è maggioranza", diretta streaming video. Di Maio, "contratto con Lega o Pd", Salvini "Centrodestra unito", Berlusconi "niente M5s"(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 19:02:00 GMT)

Consultazioni - Salvini : “Confronto con tutti - no a un governo a tempo” : Consultazioni, Salvini: “Confronto con tutti, no a un governo a tempo” Dopo un primo giorno di Consultazioni interlocutorio, oggi la “sfilata” dei partiti davanti a Mattarella. Dal Pd arriva un secco “no” a ipotesi di governo, da Forza Italia l’appello a ripartire dal centrodestra. Salvini apre al confronto: “Mettere da parte i personalismi”. Continua a […]

Governo - Di Maio : “Con Martina si può dialogare. Salvini? Scelga se vuole rivoluzione o restaurazione stando con Berlusconi” : “Con Martina si può dialogare, Salvini Scelga se vuole rivoluzione o restaurazione”. Lo ha detto il candidato premier del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio ospite di Di Martedì, la trasmissione su La7 condotta da Giovanni Floris L'articolo Governo, Di Maio: “Con Martina si può dialogare. Salvini? Scelga se vuole rivoluzione o restaurazione stando con Berlusconi” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Governo M5s - Di Maio “contratto con Lega o Pd”/ “Fuori Forza Italia” : Salvini - “no veti e alleanze con i dem” : Di Maio, proposto contratto Governo a Lega o Pd senza Renzi: "veto su Berlusconi". Salvini, “no veti, mai programmi e alleanze con Pd”: le manovre prima delle Consultazioni(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 20:20:00 GMT)

DI MAIO - “CONTRATTO GOVERNO CON LEGA O PD”/ “Sì a Salvini - fuori Berlusconi” : dem - “programma irricevibile” : Di MAIO, proposto contratto GOVERNO a LEGA o Pd: "Sì a Salvini e ai dem senza Renzi, veto su Berlusconi". Marcucci, "programma irricevibile": le manovre prima delle Consultazioni(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 19:14:00 GMT)

Governo - Martina : “Con il M5s è difficile - con Salvini è impossibile”. Sposetti : “Nessun metodo - solo amichetti di Renzi” : Ascolteremo Mattarella, ma un Governo con i Cinquestelle è “un percorso difficile” e un dialogo con Salvini e la destra è impossibile. La linea del reggente del Pd Maurizio Martina sembra quella di un trapezista che cammina sul filo teso, bisogna capire ancora con o senza rete per il partito. A ventiquattro ore dall’inizio delle consultazioni che si concluderanno giovedì pomeriggio, il Partito democratico si adegua al resto del ...

Governo - Di Maio : “Convergenze da destra e sinistra - ma non dal Pd” | Salvini : dialogo - ma noi non subalterni : Governo, Di Maio: “Convergenze da destra e sinistra, ma non dal Pd” | Salvini: dialogo, ma noi non subalterni I Cinquestelle provano a portare avanti le loro “consultazioni”, prima di quelle ufficiali al Colle. Ma il dialogo sul Governo appare sempre difficile sull’incarico per la presidenza del Consiglio il leader: M5S ribadisce il primato di […]

Governo - Di Maio : “Convergenze da destra e sinistra - ma non dal Pd” | Salvini : dialogo - ma noi non subalterni : Governo, Di Maio: “Convergenze da destra e sinistra, ma non dal Pd” | Salvini: dialogo, ma noi non subalterni I Cinquestelle provano a portare avanti le loro “consultazioni”, prima di quelle ufficiali al Colle. Ma il dialogo sul Governo appare sempre difficile sull’incarico per la presidenza del Consiglio il leader: M5S ribadisce il primato di […]

Governo Di Maio-Salvini - Flat tax contro Reddito di Cittadinanza/ M5s : “convergenze a destra e sinistra” : Governo, Di Maio "convergenze a destra e sinistra": sfida a Salvini, Flat Tax vs Reddito di Cittadinanza. Il Pd fuori dai giochi, il rebus delle alleanze e i prossimi scenari(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 20:02:00 GMT)

Governo - Salvini sfida Di Maio/ M5s incontra Fi - LeU - Lega : “confronto utile”. Carroccio e Pd stroncano il RdC : Governo, duello e dialogo tra Salvini e Di Maio: stroncato il reddito di cittadinanza, sfida sui programmi Accordi e liti, il nodo Berlusconi e il piano del Carroccio(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 16:18:00 GMT)

Governo - Salvini contro Di Maio/ “Dove trovi 90 parlamentari?” : M5s sfida Lega “con Pd e Berlusconi? Auguri” : Governo, duello e dialogo tra Salvini e Di Maio: M5s, “a noi il premier”, replica il leader Lega “Dove trovi 90 parlamentari?. Accordi e liti, il nodo Berlusconi e il vertice dopo Pasqua(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 17:40:00 GMT)

Loggia 2018 - Salvini conferma Vilardi per la Lega/ Camere : “Con passo indietro - si chiude entro sabato” : Loggia 2018, Salvini conferma Vilardi per la Lega. E sulle Camere: “Con passo indietro di tutti, si chiude entro sabato”. Le ultime notizie sul leader del Carroccio(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 16:55:00 GMT)

Salvini : “Con Fi totale condivisione”. Ma Brunetta : “Lui è leader della Lega - non del centrodestra. Pd non va emarginato” : Le tensioni dentro la coalizione di centrodestra, la crisi del Pd e le ambizioni del Movimento 5 stelle. Quando manca poco più di una settimana all’insediamento delle Camere, continuano le trattative tra i partiti in vista dell’elezione dei presidenti di Montecitorio e Palazzo Madama, ma soprattutto per valutare le possibilità che un nuovo governo riesca a insediarsi. Il 15 febbraio i 5 stelle hanno terminato il primo round di ...

Napoli - gli elettori M5S divisi sulle alleanze : “Se va con Salvini non lo voto più”. “Con chiunque purché governi” : elettori napoletani del M5S divisi sulle possibili alleanze che, probabilmente, Di Maio sarà costretto a stringere per provare a governare. Per i pentastellati, dunque, si è aperta la stagione del dialogo. Ma cosa pensano gli elettori dei M5S napoletani su eventuali ipotesi di alleanze? “Se Di Maio si allea con Salvini non lo voto più”, ha dichiarato lapidario uno degli intervistati. “Un’alleanza con Salvini farebbe ...