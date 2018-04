Governo - Berlusconi per un Nazareno-bis : Salvini lo stoppa : Un Pd debole, indeciso, privo di certezze torna al centro della scena politica. Forse non volendolo; certamente strattonato dal centrodestra e dal Movimento Cinque stelle, non perchè amato ma perchè ad oggi rappresenta l'arma di distruzione di massa all'interno dell'...

Governo - Salvini : 'Se Di Maio rispettasse il voto - unico dialogo possibile è con Lega' : Si sentiranno oggi il leader della Lega e quello dei Cinquestelle per incontrarsi forse domani. Toti: 'Berlusconi aperto a esecutivo con i Cinquestelle' - Dovrebbero sentirsi oggi Salvini e Di Maio ...

Salvini : "Chiederò un incontro a Di Maio prima di risalire al Colle" : Matteo Salvini spinge per le trattative e torna a chiedere alle altre forze politiche di abbassare le armi e togliere i veti per raggiungere un accordo che permetta di dare al Paese un governo stabile."Se tutti continuano a dire no, no, no... e a mettere veti, a dire quello non mi piace, quello mi sta antipatico, non se ne esce", ha ribadito il segretario del Carroccio, intervistato da Ester Lorido ad Agorà, su Rai3. "Io sarei orgoglioso di fare ...

Matteo Salvini : "A Luigi Di Maio chiederò un incontro prima delle consultazioni" : "A Di Maio chiederò un incontro prima del secondo giro di consultazioni sulla disponibilità a venirsi incontro. Al di là dei veti, chiederemo: 'facciamo qualcosa o no?' Se la risposta è no si torna al voto". A dirlo è Matteo Salvini, segretario della Lega.Salvini, in Friuli Venezia Giulia per la campagna elettorale in vista delle regionali, risponde a chi osservava che il veto più grande del M5S è ...

Salvini : “Con no e veti si torna al voto” : Roma, 9 apr. (AdnKronos) – “Se tutti continuano a dire no, no, no, a mettere veti, a dire quello non mi piace, quello mi sta antipatico, non se ne esce”. Lo ha detto Matteo Salvini a ‘Agorà, RaiTre. “Io sarei orgoglioso di fare il premier ma se ci fosse una situazione diversa che permette all’Italia di andare avanti, io non dico o Salvini o nessuno, se tutti usassero lo stesso buonsenso ne usciremmo, se tutti ...

Fico : i partiti dialoghino per formare il governo. Salvini : 'Con i veti non si va lontano - se Di Maio rispetta il voto dialogo è con la Lega'... : Il presidente della Camera Roberto Fico invita i partiti a dialogare per formare un governo. 'I gruppi parlamentari devono dialogare fino in fondo per cercare di risolvere i problemi che affliggono il ...

Fico : i partiti dialoghino per formare il governo. Salvini : 'Con i veti non si va lontano - se Di Maio rispetta il voto dialogo è con la Lega'... : Il presidente della Camera Roberto Fico invita i partiti a dialogare per formare un governo. 'I gruppi parlamentari devono dialogare fino in fondo per cercare di risolvere i problemi che affliggono il ...

Governo : Salvini continua a sperare nel M5S Video : Il #centrodestra si riunisce, l'incontro si è svolto ad Arcore nella dimora del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. Un centrodestra che sembrava essersi ricompattato dopo le tensioni te alle divergenze tra Berlusconi e #Salvini sulla linea da tenere in vista del secondo giro di consultazioni. L'incontro nella residenza dell'ex cav Secondo alcune fonti dell'Ansa, nuove tensioni si registrano dopo l'incontro nella residenza dell'ex cav. È ...

GOVERNO - SCONTRO Salvini-BERLUSCONI AL VERTICE CENTRODESTRA/ Lega-M5s vs FI-Pd : “niente incarichi al buio” : Salvini, Berlusconi, Meloni: oggi VERTICE CENTRODESTRA ad Arcore. Leader Lega, “GOVERNO a noi, possibile premier terzo”. Di Maio, "no ad ammucchiate con cdx". Tutti gli scenari(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 10:03:00 GMT)

Berlusconi-Salvini-Meloni : "Spetta al centrodestra formare il nuovo governo" : Mentre ad Arcore il centrodestra si riunisce e rivendica l'incarico per la formazione del governo, Di Maio incontra Grillo nella villa di Casaleggio: "Capisco che Salvini abbia difficolta a sganciarsi da Berlusconi"

Di Maio : con Berlusconi la Lega si condanna. Salvini : fiducioso in un governo con il M5S : Vertice ad Arcore fra i tre leader del centrodestra: governo rispetti volontà degli elettori. Ma poi il numero uno della Lega prende le distanze: continua il dialogo con gli altri, a partire dai Cinquestelle. Di Maio: quando Salvini vorrà il bene dell'Italiaci faccia uno squillo...

governo m5s di maio Salvini berlusconi m5s : Cala il gelo fra Luigi Di maio e Matteo salvini dopo il vertice di Arcore che ha riunito il centrodestra. E la strada verso la formazione di un governo M5s-Lega, dopo il secondo giro di consultazioni al Quirinale, che il Presidente della Repubblica avvierà a metà settimana, sembra, dunque, ancora più in salita. Dopo due giorni passati tra Ivrea e Aosta, il capo politico dei 5 Stelle, Luigi di maio, ...

Salvini : «Governo con i 5Stelle? Sono fiducioso». Scontro nel centrodestra : «Anche il Movimento 5 stelle ha preso tanti voti: l'unica cosa che escludo è di fare un governo col Pd, bocciato dagli italiani. Sono invece fiducioso in un governo con M5s». A...

Caos centrodestra - trova l'unità. Poi Salvini si smarca : 'Trattiamo con Di Maio' : centrodestra nel Caos dopo una domenica bestiale fatta di comunicati e smentite. Salvini si smarca dal pre-incarico senza una maggioranza sicura e la coalizione traballa ancora. Giorgia Meloni e il ...