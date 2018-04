SALVINI | “CON DI MAIO INCONTRO PRE-CONSULTAZIONI” “Stop vertici Centrodestra | Governo

SALVINI : “Con no e veti si torna al voto” : Roma, 9 apr. (AdnKronos) – “Se tutti continuano a dire no, no, no, a mettere veti, a dire quello non mi piace, quello mi sta antipatico, non se ne esce”. Lo ha detto Matteo Salvini a ‘Agorà, RaiTre. “Io sarei orgoglioso di fare il premier ma se ci fosse una situazione diversa che permette all’Italia di andare avanti, io non dico o Salvini o nessuno, se tutti usassero lo stesso buonsenso ne usciremmo, se tutti ...

Mattarella “ora nuove Consultazioni”/ Di Maio - “contratto Governo con Pd o Lega” - scontro SALVINI-Berlusconi : Consultazioni Quirinale da Mattarella: Governo, "non c'è maggioranza", diretta streaming video. Di Maio, "contratto con Lega o Pd", Salvini "Centrodestra unito", Berlusconi "niente M5s"(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 19:02:00 GMT)

Consultazioni - SALVINI : “Confronto con tutti - no a un governo a tempo” : Consultazioni, Salvini: “Confronto con tutti, no a un governo a tempo” Dopo un primo giorno di Consultazioni interlocutorio, oggi la “sfilata” dei partiti davanti a Mattarella. Dal Pd arriva un secco “no” a ipotesi di governo, da Forza Italia l’appello a ripartire dal centrodestra. Salvini apre al confronto: “Mettere da parte i personalismi”. Continua a […]

Governo - Di Maio : “Con Martina si può dialogare. SALVINI? Scelga se vuole rivoluzione o restaurazione stando con Berlusconi” : “Con Martina si può dialogare, Salvini Scelga se vuole rivoluzione o restaurazione”. Lo ha detto il candidato premier del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio ospite di Di Martedì, la trasmissione su La7 condotta da Giovanni Floris L'articolo Governo, Di Maio: “Con Martina si può dialogare. Salvini? Scelga se vuole rivoluzione o restaurazione stando con Berlusconi” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Governo M5s - Di Maio “contratto con Lega o Pd”/ “Fuori Forza Italia” : SALVINI - “no veti e alleanze con i dem” : Di Maio, proposto contratto Governo a Lega o Pd senza Renzi: "veto su Berlusconi". Salvini, “no veti, mai programmi e alleanze con Pd”: le manovre prima delle Consultazioni(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 20:20:00 GMT)

DI MAIO - “CONTRATTO GOVERNO CON LEGA O PD”/ “Sì a SALVINI - fuori Berlusconi” : dem - “programma irricevibile” : Di MAIO, proposto contratto GOVERNO a LEGA o Pd: "Sì a Salvini e ai dem senza Renzi, veto su Berlusconi". Marcucci, "programma irricevibile": le manovre prima delle Consultazioni(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 19:14:00 GMT)

Governo - Martina : “Con il M5s è difficile - con SALVINI è impossibile”. Sposetti : “Nessun metodo - solo amichetti di Renzi” : Ascolteremo Mattarella, ma un Governo con i Cinquestelle è “un percorso difficile” e un dialogo con Salvini e la destra è impossibile. La linea del reggente del Pd Maurizio Martina sembra quella di un trapezista che cammina sul filo teso, bisogna capire ancora con o senza rete per il partito. A ventiquattro ore dall’inizio delle consultazioni che si concluderanno giovedì pomeriggio, il Partito democratico si adegua al resto del ...

Governo - Di Maio : “Convergenze da destra e sinistra - ma non dal Pd” | SALVINI : dialogo - ma noi non subalterni : Governo, Di Maio: “Convergenze da destra e sinistra, ma non dal Pd” | Salvini: dialogo, ma noi non subalterni I Cinquestelle provano a portare avanti le loro “consultazioni”, prima di quelle ufficiali al Colle. Ma il dialogo sul Governo appare sempre difficile sull’incarico per la presidenza del Consiglio il leader: M5S ribadisce il primato di […]

Governo - Di Maio : “Convergenze da destra e sinistra - ma non dal Pd” | SALVINI : dialogo - ma noi non subalterni : Governo, Di Maio: “Convergenze da destra e sinistra, ma non dal Pd” | Salvini: dialogo, ma noi non subalterni I Cinquestelle provano a portare avanti le loro “consultazioni”, prima di quelle ufficiali al Colle. Ma il dialogo sul Governo appare sempre difficile sull’incarico per la presidenza del Consiglio il leader: M5S ribadisce il primato di […]

Governo Di Maio-SALVINI - Flat tax contro Reddito di Cittadinanza/ M5s : “convergenze a destra e sinistra” : Governo, Di Maio "convergenze a destra e sinistra": sfida a Salvini, Flat Tax vs Reddito di Cittadinanza. Il Pd fuori dai giochi, il rebus delle alleanze e i prossimi scenari(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 20:02:00 GMT)

Governo - SALVINI sfida Di Maio/ M5s incontra Fi - LeU - Lega : “confronto utile”. Carroccio e Pd stroncano il RdC : Governo, duello e dialogo tra Salvini e Di Maio: stroncato il reddito di cittadinanza, sfida sui programmi Accordi e liti, il nodo Berlusconi e il piano del Carroccio(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 16:18:00 GMT)

Governo - SALVINI contro Di Maio/ “Dove trovi 90 parlamentari?” : M5s sfida Lega “con Pd e Berlusconi? Auguri” : Governo, duello e dialogo tra Salvini e Di Maio: M5s, “a noi il premier”, replica il leader Lega “Dove trovi 90 parlamentari?. Accordi e liti, il nodo Berlusconi e il vertice dopo Pasqua(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 17:40:00 GMT)

Loggia 2018 - SALVINI conferma Vilardi per la Lega/ Camere : “Con passo indietro - si chiude entro sabato” : Loggia 2018, Salvini conferma Vilardi per la Lega. E sulle Camere: “Con passo indietro di tutti, si chiude entro sabato”. Le ultime notizie sul leader del Carroccio(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 16:55:00 GMT)

SALVINI : “Con Fi totale condivisione”. Ma Brunetta : “Lui è leader della Lega - non del centrodestra. Pd non va emarginato” : Le tensioni dentro la coalizione di centrodestra, la crisi del Pd e le ambizioni del Movimento 5 stelle. Quando manca poco più di una settimana all’insediamento delle Camere, continuano le trattative tra i partiti in vista dell’elezione dei presidenti di Montecitorio e Palazzo Madama, ma soprattutto per valutare le possibilità che un nuovo governo riesca a insediarsi. Il 15 febbraio i 5 stelle hanno terminato il primo round di ...