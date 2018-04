Salvini | “Chiedo un incontro con Di Maio Se dirà di no sulle cose da fare | si vota”

ilfattoquotidiano

: Salvini: «Chiedo incontro a Di Maio. No ad altri vertici del centrodestra» - Corriere : Salvini: «Chiedo incontro a Di Maio. No ad altri vertici del centrodestra» - SkyTG24 : #UltimOra #Salvini: non sono previsti altri vertici del centrodestra, chiedo incontro a #DiMaio #Canale50… -

(Di lunedì 9 aprile 2018) “A Dichiederò unvolentieri, sulla disponibilità a venirciper. Gli italiani chiedono di. Al di là dei veti o delle simpatie, facciamo qualcosa o no? Se la risposta è no, i numeri sono numeri, si torna al voto“. E’ di Matteola prima mossa della settimana sullo scacchiere politico. “Non ci sono altri vertici, non è che possiamo far vertici tutti i giorni. Esiste il telefono fortunatamente, nel 2018”, ha detto a Udine il segretario della Lega, bypassando almeno temporaneamente il veto posto dal M5s sulla presenza di Silvio Berlusconi sia quello posto da quest’ultimo sulla presenza dei primi in una eventuale coalizione di governo. L'articolo: “Chiedo uncon Di. Sedi noda, si vota” proviene da Il Fatto Quotidiano.