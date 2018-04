Salvini | «Chiedo incontro a Di Maio Senza intesa si torna a votare» Fico | i partiti

Salvini 'Chiedo incontro a Di Maio. Premier terzo Ma chi lo vota ' : ROMA - Non ci sono altri vertici, non è che possiamo far vertici tutti i giorni. Esiste il telefono fortunatamente, nel 2018'. Lo ribadisce Matteo Salvini a Udine per la campagna elettorale delle ...

Salvini : “Chiedo un incontro con Di Maio. Se dirà di no sulle cose da fare - si vota” : “A Di Maio chiederò un incontro volentieri, sulla disponibilità a venirci incontro per fare. Gli italiani chiedono di fare. Al di là dei veti o delle simpatie, facciamo qualcosa o no? Se la risposta è no, i numeri sono numeri, si torna al voto“. E’ di Matteo Salvini la prima mossa della settimana sullo scacchiere politico. “Non ci sono altri vertici, non è che possiamo far vertici tutti i giorni. Esiste il telefono ...