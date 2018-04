Salvini | Buonsenso o si torna al voto

ilgiornale

: #agorarai Ma perché uno qualsiasi si è Di Maio no? Visto che Salvini rinuncia allora va benissimo chi non rinuncia! Mi pare di BUONSENSO! - Enzo_Altieri : #agorarai Ma perché uno qualsiasi si è Di Maio no? Visto che Salvini rinuncia allora va benissimo chi non rinuncia! Mi pare di BUONSENSO! - ringetto65 : RT @semprealtrove: Salvini, altro no al Pd: 'Non mi alleo con chi ci ha portato a questo punto' -

(Di lunedì 9 aprile 2018) Matteospinge per le trattative ea chiedere alle altre forze politiche di abbassare le armi e togliere i veti per raggiungere un accordo che permetta di dare al Paese un governo stabile. "Se tutti continuano a dire no, no, no... e a mettere veti, a dire quello non mi piace, quello mi sta antipatico, non se ne esce", ha ribadito il segretario del Carroccio, intervistato da Ester Lorido ad Agorà, su Rai3. "Io sarei orgoglioso di fare il premier", ha spiegato il leader della Lega, "Ma se ci fosse una situazione diversa che permette all'Italia di andare avanti, io non dico oo nessuno". Poi ha aggiunto: "Se tutti usassero lo stessone usciremmo, se tutti rimangono fermi sulle loro posizioni e non c'è un governo, si vota".