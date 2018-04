Salvini | Berlusconi | Meloni | perchè Di Maio non sarà mai premier

Di Maio attacca Salvini che non molla Berlusconi : La Lega non molla, almeno per ora, Berlusconi ma vuole tenere aperto il dialogo con il M5S. "Quando Salvini vorrà governare per il bene dell'Italia ci faccia uno squillo, gli diremo se saremo ancora ...

Di Maio : "Noi con Berlusconi-c.destra? Zero"Salvini : lui mi interessa meno di zero : Botta e risposta a distanza tra i due leader in attesa del secondo giro di consultazioni. Nel frattempo il Molleggiato "invita" l'ex segretario Dem ad andare da Di Maio "e in religiosa umiltà gli direi: eccomi pronto al tuo fianco"

Di Maio risponde a Salvini : "C'è lo 0% di possibilità di un Governo M5S-Berlusconi" : Non si è fatta attendere la risposta di Luigi Di Maio a Matteo Salvini: "C'è lo 0% di possibilità che il MoVimento 5 Stelle vada al Governo con Berlusconi e con l'ammucchiata di centrodestra". Il leader della Lega pochi minuti fa aveva parlato di un "51% di possibilità" di arrivare ad un accordo per formare un Governo con il Movimento 5 Stelle e il centrodestra al completo. Salvini era evidentemente convinto che ci fossero dei margini di ...

Salvini insiste per un accordo centrodestra-M5S. Di Maio lo gela : “Mai con Berlusconi” : La strada che porta a un governo formato dal centrodestra e dal Movimento 5 stelle sembra farsi ancor più in salita. Al moderato ottimismo espresso questa mattina da Matteo Salvini («ci sono il 51% di possibilità» di far nascere insieme un esecutivo), il leader pentastellato risponde via Twitter per ribadire la posizione più volte espressa: l’opera...

Salvini - “Governo M5s-Centrodestra al 51%/ Di Maio replica - “con Berlusconi? Lo 0% di possibilità” : Governo, Matteo Salvini "chiedo a Di Maio un incontro prima delle Consultazioni. Stop ad altri vertici del Centrodestra: o accordo con M5s oppure si torna alle Elezioni". E intanto Maroni..(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 14:40:00 GMT)

Salvini : «Al 51% si farà un governo centrodestra-M5S». Di Maio insiste : «Con Berlusconi 0% di possibilità» : «Non ci sono altri vertici, non è che possiamo far vertici tutti i giorni. Esiste il telefono fortunatamente, nel 2018», lo ha detto a Udine il leader della Lega Matteo...

Governo - Berlusconi per un Nazareno-bis : Salvini lo stoppa : Un Pd debole, indeciso, privo di certezze torna al centro della scena politica. Forse non volendolo; certamente strattonato dal centrodestra e dal Movimento Cinque stelle, non perchè amato ma perchè ad oggi rappresenta l'arma di distruzione di massa all'interno dell'...

GOVERNO - SCONTRO Salvini-BERLUSCONI AL VERTICE CENTRODESTRA/ Lega-M5s vs FI-Pd : “niente incarichi al buio” : Salvini, Berlusconi, Meloni: oggi VERTICE CENTRODESTRA ad Arcore. Leader Lega, “GOVERNO a noi, possibile premier terzo”. Di Maio, "no ad ammucchiate con cdx". Tutti gli scenari(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 10:03:00 GMT)

Berlusconi-Salvini-Meloni : "Spetta al centrodestra formare il nuovo governo" : Mentre ad Arcore il centrodestra si riunisce e rivendica l'incarico per la formazione del governo, Di Maio incontra Grillo nella villa di Casaleggio: "Capisco che Salvini abbia difficolta a sganciarsi da Berlusconi"

Di Maio : con Berlusconi la Lega si condanna. Salvini : fiducioso in un governo con il M5S : Vertice ad Arcore fra i tre leader del centrodestra: governo rispetti volontà degli elettori. Ma poi il numero uno della Lega prende le distanze: continua il dialogo con gli altri, a partire dai Cinquestelle. Di Maio: quando Salvini vorrà il bene dell'Italiaci faccia uno squillo...