Salvini a Di Maio | incontriamoci senza pregiudiziali premiership

Di Maio : "Noi con Berlusconi-c.destra? Zero"Salvini : lui mi interessa meno di zero : Botta e risposta a distanza tra i due leader in attesa del secondo giro di consultazioni. Nel frattempo il Molleggiato "invita" l'ex segretario Dem ad andare da Di Maio "e in religiosa umiltà gli direi: eccomi pronto al tuo fianco"

Di Maio risponde a Salvini : "C'è lo 0% di possibilità di un Governo M5S-Berlusconi" : Non si è fatta attendere la risposta di Luigi Di Maio a Matteo Salvini: "C'è lo 0% di possibilità che il MoVimento 5 Stelle vada al Governo con Berlusconi e con l'ammucchiata di centrodestra". Il leader della Lega pochi minuti fa aveva parlato di un "51% di possibilità" di arrivare ad un accordo per formare un Governo con il Movimento 5 Stelle e il centrodestra al completo. Salvini era evidentemente convinto che ci fossero dei margini di ...

Salvini insiste per un accordo centrodestra-M5S. Di Maio lo gela : “Mai con Berlusconi” : La strada che porta a un governo formato dal centrodestra e dal Movimento 5 stelle sembra farsi ancor più in salita. Al moderato ottimismo espresso questa mattina da Matteo Salvini («ci sono il 51% di possibilità» di far nascere insieme un esecutivo), il leader pentastellato risponde via Twitter per ribadire la posizione più volte espressa: l’opera...

Cosa ha detto Salvini su un'alleanza di governo con i 5 Stelle (Di Maio all'angolo?) : "Se tutti usassero lo stesso buonsenso ne usciremmo, se tutti rimangono fermi sulle loro posizioni e non c'è un governo, si vota". Il giorno dopo il vertice di centrodestra, il primo messaggio di Matteo Salvini è...