Saluto romano al cimitero E i due finiscono alla sbarra

Insegna al suo cane a fare il Saluto romano : arrestato per odio razziale : Insegna al suo cane a fare il saluto romano: arrestato per odio razziale Protagonista un trentenne statunitense, che ha Insegnato al suo carlino a fare il saluto romano come reazione alla frase: “gli ebrei in camera a gas”.Continua a leggere Protagonista un trentenne statunitense, che ha Insegnato al suo carlino a fare il saluto romano […]

Corteo contro i fascismi - Bersani : “Niente elezioni per chi fa il Saluto romano a pochi metri da Marzabotto” : “Chi va a pochi metri da Marzabotto col braccio teso a dire ‘sieg heil’ non può partecipare alle elezioni, mi pare il minimo”. Lo ha detto Pier Luigi Bersani, componente di Liberi e Uguali, presente a piazza della Repubblica per il Corteo antifascista organizzato dall’Anpi. Bersani bacchetta anche il M5s, che non ha partecipato al Corteo: “Sbaglia alla grande oggi chi non sta qui. C’è qui il popolo ...

Bersani : Chi fa il Saluto romano non può partecipare alle elezioni : Per i giudici non è reato essere fascisti e manifestare il pensiero del Ventennio. Eppure, nonostante la recente sentenza della Cassazione, Pier Luigi Bersani non ci sta. E da piazza della Repubblica, dove sfilava il corteo antifascista organizzato dall'Anpi, invita a togliere il voto a chi fa il saluto romano. "Bisogna andare in piazza contro questi rigurgiti - spiega l'esponente di Liberi e Uguali - chi va a pochi metri da ...

Cassazione : il Saluto romano può essere una "libera manifestazione del pensiero" : La Suprema Corte , con una sentenza che sta facendo molto discutere, proprio alla luce degli ultimi avvenimenti di cronaca e della campagna elettorale in corso, ha stabilito che il cosiddetto "saluto ...

Fare il Saluto romano si può : È una libertà di espressione : I tempi non sono maturi, aveva scritto appena cinque anni fa la Cassazione, per sdoganare il saluto romano. Ma adesso, dice sempre la Cassazione, il momento è arrivato. Non è reato salutare romanamente. Anzi, di più: non è reato essere fascisti, manifestare il pensiero fascista e l'ideologia fascista. Lo stabilisce la Costituzione repubblicana, che tutela libertà di pensiero e di espressione. È una sentenza di svolta, e come tale destinata ...

Saluto romano - secondo la Cassazione non è reato se fatto per commemorare : Non è reato fare il Saluto romano durante una commemorazione di militanti dell'estrema destra: 'le manifestazioni del pensiero fascista e dell'ideologia fascista in sè non sono vietate', data la '...

Fascismo - la Cassazione : “Saluto romano non è reato se ha intento non violento e commemorativo”. Due assoluzioni : Il saluto romano non è reato se il suo intento è commemorativo e non violento. Può insomma essere considerato una libera “manifestazione del pensiero” e non un attentato concreto alla tenuta dell’ordine democratico. Lo ha stabilito la Cassazione in una sentenza di assoluzione nei confronti di due manifestanti, che durante una commemorazione organizzata da esponenti di Fratelli d’Italia a Milano nel 2014 aveva risposto ...

Saluto romano per commemorare non reato : 16.30 Non è reato il Saluto romano se ha intento commemorativo e non violento. In questo senso può essere considerato una "libera manifestazione del pensiero" e non un attentato concreto alla tenuta dell'ordine democratico. La Cassazione ha così assolto definitivamente due manifestanti che, a una commorazione FdI, rispondendo alla "chiamata del presente", hanno alzato il braccio destro,gesto che gli era valsa l'imputazione per "concorso in ...

Raid xenofobo a Macerata : gli spari «sui neri» - il Saluto romano e la resa Cosa è successo | Chi è Luca Traini : La cronaca di questo sabato piovoso inizia dunque con un appello surreale. Il sindaco romano Carancini chiede ai suoi concittadini di non uscire di casa, ai bambini di restare nelle scuole, «sparano ...

Macerata - spara agli immigrati ne ferisce 6 - fa il Saluto romano e si consegna. È ex candidato Lega : Luca Traini, 28enne di Corridonia, incensurato, si è consegnato alla polizia indossando una bandiera tricolore e ha fatto il saluto fascista. Vicino a Forza Nuova e Casapound. Vertice in città con il ...

Macerata - sparatoria : fermato un uomo italiano che ha fatto il Saluto romano Video : #Macerata - Il responsabile [Video] della #sparatoria sarebbe un uomo marchigiano di 28 anni di nome Luca Traini. Aveva la testa rasata ed un tricolore allacciato al collo ed è sceso a bordo della sua automobile facendo il saluto romano gridando Viva l'Italia dinnanzi al monumento ai Caduti e si arreso ai carabinieri. Quando è stato fermato le forze dell'ordine lo hanno trovato in possesso di un'arma da fuoco e ha confessato di essere stato lui ...