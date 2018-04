Salute | Italia sempre più anziana | aumentano ictus e sclerosi multipla

Salute - Italia sempre più anziana. Demenza per un over80 su quattro : Italia sempre più anziana: aumentano ictus, lesioni del midollo spinale e sclerosi multipla. In Italia è affetto da una Demenza un over80 su 4, ma nell'arco di 25 anni i casi raddoppieranno. Oggi più ...

Roma - convegno nazionale sull tutela della Salute e della sicurezza sul lavoro in Italia : ...preso corpo in Italia un progetto di coordinamento e razionalizzazione in un unico testo della complessa normativa che riguarda la complessa legislazione in materia di sicurezza e salute nel mondo ...

Salute : in Italia 10 milioni di uomini soffrono di patologie urologiche : Prevenzione, informazione e controlli: questi gli obiettivi promossi dall’ultima campagna della Società Italiana di Urologia, in collaborazione e con il patrocinio del Ministero della Salute, presentata a Roma lo scorso 13 marzo, in occasione del convegno “Prevenzione Alpha”, per creare la cultura di base della prevenzione maschile in tutte le fasi della vita dell’uomo. La giusta informazione è necessaria prevenire le malattie al maschile, ...

Salute : oltre 1 milione di otiti l’anno in Italia - se trascurata è fatale : Una bambina di 4 anni di Gottolengo è morta nel pomeriggio di ieri agli Spedali Civili di Brescia a causa della degenerazione di un’otite, responsabile di un’infezione particolarmente aggressiva. “Nei bimbi non deve essere trascurata perché può essere fatale, può sopraggiungere infatti un edema cerebrale“, dichiara all’AdnKronos Salute Stefano Di Girolamo, professore associato di otorinolaringoiatria ...

Salute - Gemelli Roma : il mese del cuore 2018 fa tappa in 7 città italiane : Un viaggio in Italia per sensibilizzare i cittadini sui principali fattori di rischio cardiovascolare: torna dal 12 aprile l’appuntamento con il ‘mese del cuore‘, l’iniziativa di prevenzione promossa da Danacol in collaborazione con il Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma, presentata questa mattina. In questa quarta edizione per la prima volta verranno raggiunte ben 7 città: nella prima fase, da aprile a maggio, ...

Gli italiani trascurano la Salute del cuore : al via la campagna “Cuoriamoci” : Gli italiani trascurano la salute del cuore: al via la campagna “Cuoriamoci” Iniziative nelle scuole e consigli su piccoli gesti quotidiani: alimentazione, attività fisica e abitudini più sane Continua a leggere

Salute : mix di antiossidanti nella dieta del pugile italiano verso il mondiale : Nocciole, cacao scuro, miele e te’ verde. Questi sono gli ingredienti della miscela speciali di alimenti con elevato potere antiossidante. L’ha messa a punto Valerio Sanguigni, cardiologo e docente di Medicina interna all’Universita’ degli Studi di Roma Tor Vergata. E’ una dieta particolare, studiata per potenziare al massimo l’organismo in modo totalmente naturale, e che pare abbia contribuito al successo del ...

Gli italiani trascurano la Salute del cuore : al via la campagna 'Cuoriamoci' : ... piccoli gesti per la salute del cuore", promossa da Fondazione Italiana per il cuore, in collaborazione con la Società Italiana di Scienza dell'Alimentazione e con il supporto di Parmalat, vuole ...

Salute : l’80% degli italiani ha un valore alto di colesterolo “cattivo” : “Purtroppo ancora l’80% degli italiani ha un valore di colesterolo ‘cattivo‘ superiore a 70 mg/dL. E per quanto riguarda la colesterolemia totale il 40% ha un valore elevato. Quello che è ancora più grave, nei soggetti esaminati dai nostri screening, è che chi ha un alto o altissimo rischio cardiovascolare ha un colesterolo ‘Ldl’ superiore a 70 mg/dL e tra questi appena il 18% lo cura efficacemente mentre ...

Salute - primavera : troppa luce e poco sonno - in crisi il 74% degli italiani : Sebbene la primavera porti con sé l’aumento delle temperature e belle giornate di sole, capita che si avvertano fiacchezza e sonnolenza, come anche improvvisi malumori. Da un sondaggio condotto dall’Eurodap (Associazione europea per il disturbo di attacchi di panico) per l’AdnKronos Salute sull”effetto primavera’, è emerso che il 74% non si sente in equilibrio a livello fisico e mentale; il 69% ha modificato solo ...

“Sta male - guardatela”. Le foto choc di Brigitte Nielsen in sedia a rotelle che stanno spaventando i fan. Le condizioni di Salute dell’ex sex symbol che negli anni ’80 e ’90 aveva fatto sognare gli italiani : Una foto che ha fatto il giro del mondo e che ha spaventato non poco i fan, quella che la mostra visibilmente provata e in sedia a rotelle, spinta da dietro. A guardare l’immagine che in queste ore sta circolando sui social è davvero impossibile d’altronde riconoscere il soggetto, un volto molto molto noto del piccolo schermo italiano. Quella che vedete al centro dell’obiettivo è infatti Brigitte Nielsen, che in tanti ...

Salute - 1 italiano su 2 ha problemi di peso : dall’inizio secondo i sovrappeso sono aumentati del 3.5% : Italiani sempre più in sovrappeso: il numero di persone che può salire sulla bilancia senza paura è diminuito, mentre coloro che sono alla ricerca continua di una dieta miracolosa è aumentato. Se nel 2001 era in forma il 54,2% degli over 18, nel 2016 la percentuale è scesa al 51%. Dall’inizio del secolo, quindi, si è avuta una riduzione di 3,2 punti percentuali, che si sono andati ad aggiungere al già numeroso gruppo di persone che hanno ...

Salute - sicurezza - ambiente : nasce a Pisa il primo laboratorio in Italia dove si incontrano università e imprese : Mondo universitario e impresa si incontrano nel primo laboratorio in Italia di innovazione e sperimentazione sui temi della Salute, della sicurezza e dell’ambiente, promosso dall’Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna, con alcune delle più rilevanti realtà imprenditoriali del “made in Italy”. Il laboratorio, la cui denominazione è “HSE” (acronimo di “Health, Safety & Environment”), sviluppa la conoscenza e la diffusione di ...

Istituto Pasteur Italia : la Salute per tutti è anche il nostro obiettivo : Universal health coverage: everyone, everywhere, ovvero la copertura sanitaria universale per tutti e dovunque. È il messaggio dell’OMS lanciato in occasione della Giornata Mondiale della salute 2018, sostenuto dalla campagna Health for all (salute per tutti). Ed è proprio questa la mission che la Rete Internazionale dei 33 Istituti Pasteur in tutto il mondo condivide con l’OMS, con la quale nel 2012 ha siglato un accordo di cooperazione per la ...