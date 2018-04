Salute | fegato grasso | ecco come l’infiammazione influenza la sua capacità di

meteoweb.eu

: Scoperta proteina che 'spegne' cancro al fegato - Adnkronos : Scoperta proteina che 'spegne' cancro al fegato - bartolodragano : Casa è dove hai il cuore. Ufficio, dove hai il fegato. #Ambiente #salute #ufficio - ApriGli_Occhi : RT @tranellio: @MaGiEr69 @Roberto_Fico Si ha l'impressione che si attribuisca un notevole mal di fegato, in merito a questa iniziativa, mi… -

(Di lunedì 9 aprile 2018) Una cattiva alimentazione e altri fattori di rischio possono portare a malattie epatiche. Il, importante organo metabolico, può diventare, infatti,ed infiammato. A lungo termine, questo può risultare in danni irreversibili e potenzialmente letali,la cirrosi epatica. Ora gli esperti dell’Istituto Federale Tedesco per la valutazione dei rischi (BfR) di Berlino hanno analizzato cellule epatiche in vitro per esaminaree l’ingrassamento possano danneggiare il principale sistema di detossificazione del corpo. Il Dott. Andreas Hensel, presidente del BfR, ha spiegato: “I risultati dimostrano che i processi infiammatori, in particolare, possono alterare il funzionamento di importanti enzimi nelle cellule epatiche. Questo riduce l’abilità deldi eseguire il suo compito di detossificazione delle sostanze estranee che vengono ingerite con il ...