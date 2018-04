SALUTE | ALLARME POLIOMIELITE ECDC | possibile ritorno della poliomielite in Europa

“La mia SALUTE…”. Gerry Scotti - hanno notato tutti il suo corpo più esile e le condizioni del popolare conduttore hanno subito messo in allarme in fan. Adesso parla lui e ammette : “Cosa mi è successo” : Dai primi passi a Radio Deejay, quando ancora non si chiamava così e le onde arrivano a Bergamo bassa, a “Smile”, trasmissione cult degli anni ’80 che aveva come logo l’emoticon sorridente (e neppure quella si chiamava così, per dire). Viso bonario, modi affabili e quella sana dose di autoironia sul suo peso che ha contribuito a renderlo “uno di casa”. Sempre così Gerry Scotti, sempre lì , dentro una scatoletta che a stento lo tratteneva, ...

Salame di cioccolato con piccoli pezzi di gomma - Ministero della SALUTE lancia l’allarme : Il provvedimento pubblicato sul sito del Ministero della Salute: è possibile la presenza di piccoli frammenti di gomma in un lotto di Salame di cioccolato a marchio Bocon.Continua a leggere

SALUTE - l’allarme degli esperti : danni al cuore dei giovani con l’abuso di energy drink : Uno studio promosso dal Progetto nazionale di Prevenzione cardiovascolare Banca del cuore, condotto durante gli screening effettuati su oltre 8mila soggetti per la campagna “Truck Tour Banca del cuore 2017“, ha rilevato un aumento della fibrillazione atriale e dello scompenso cardiaco tra i giovani a causa dell’abuso di energy drink. I dati sono stati presentati oggi a Roma al ministero della Salute per lanciare ...

SALUTE - allarme antibiotico-resistenza : scoperti 221 batteri resistenti a tutto : I Centers for disease control hanno scoperto 221 batteri in grado di resistere a tutti gli antibiotici. “Lo studio di CDC ha trovato diversi pericolosi agenti patogeni, che possono causare infezioni difficili o impossibili da trattare“, ha dichiarato Anne Schuchat, vice direttrice del CDC. L’identificazione delle minacce è il primo passo fondamentale nella strategia di contenimento del CDC per fermare la diffusione della ...

Allarme Ministero della SALUTE. Decò richiama gelato al tiramisù : rischio per celiaci : Richiamo per rischio presenza allergeni nel gelato in vaschetta al tiramisù del marchio Decò. Glutine non dichiarato in etichetta.Continua a leggere

SALUTE : in Francia allarme sette - sempre più presenti in campo benessere : La Salute e il benessere sono sempre più ‘terreno fertile’ per le sette in Francia. Su 2.300 segnalazioni ricevute dall’organismo d’oltralpe che si occupa di monitorare il fenomeno (Miviludes, missione interministeriale di vigilanza e lotta contro le derive settarie), la metà riguardano proprio questo campo. Le sette centrate sullo ‘star bene‘ e sul contrasto alla malattia – riferisce il rapporto ...

Vongole veraci contaminate con un batterio pericoloso - Ministero della SALUTE lancia l’allarme : Richiamo volontario e precauzionale per rischio microbiologico. Potrebbero contenere il pericoloso batterio Escherichia Coli "oltre i limiti di legge".Continua a leggere

SALUTE - allarme “tech neck” : con smartphone e tablet i Millennials diventano gobbi : Il New York Post ha riportato un allarme lanciato da esperti in chiropratica: si sta diffondendo in modo esponenziale il “tech neck“, la tipica posizione di chi tiene la testa piegata in avanti a lungo, perché utilizza smartphone e tablet. Si tratta di una condizione dolorosa che diventa sempre più comune: il collo tende a perdere la sua curvatura naturale, e ciò provoca uno squilibrio fisiologico nella parte superiore del ...

SALUTE & Tecnologia : adolescenti iperconnessi - ecco quali sono i campanelli d’allarme : Dal 22° Congresso nazionale della Società italiana di psicopatologia di Roma arriva un dato allarmante: circa il 13% degli adolescenti iperconnessi è a rischio dipendenza patologica e sono in aumento tra i 14 e i 18 anni disturbi quali ansia, depressione, insonnia e difficoltà cognitive. Il motivo sarebbero proprio le troppe ore trascorse davanti a smartphone e altri dispositivi: più di 6 al giorno. “I giovani 3.0 non riescono proprio a ...

“Molto preoccupante”. Hai sempre la vagina piena di aria. E - quando fai sesso - le tue parti intime emettono dei rumori orrendi e imbarazzanti. Al di là della vergogna del momento - però - devi sapere che il queefing (si chiama così) può essere il campanello d’allarme di problemi di SALUTE serissimi : Hai presente l’aria dalla vagina che ogni tanto ti sorprende lasciandoti profondamente a disagio? Ecco, devi sapere che questi flati vaginali non sono soltanto una cosa che ti fa vergognare ma possono anche stare ad indicare un problema più serio, qualcosa che non va nel tuo corpo. E quindi faresti bene a farti vedere da un medico. L’aria dalla vagina è provocata, appunto, da dell’aria intrappolata nella vagina. Ma non si tratta per forza di ...

Allarme allergeni : il Ministero della SALUTE richiama un lotto di pasta : Il Ministero della Salute ha diffuso l’avviso di richiamo di un lotto di pasta di sesamo al cacao denominata “Halva” per rischio presenza di allergeni nel prodotto. La pasta di semola interessata è venduta in confezioni da 350 grammi e fa parte del lotto 05.2017 con scadenza 01-05-2020. La pasta “Baskaya” è stata prodotta dall’azienda Cogener Tarim ve Gida Sanayl nello stabilimento di Konya in Turchia. Con una ...

SALUTE : allarme “sbiancamento selvaggio” ai denti - possono causare ustioni e danni : allarme “sbiancamento selvaggio“: secondo un’inchiesta britannica delle estetiste londinesi offrono procedure di sbiancamento dei denti illegali e rischiose, che possono causare ustioni e danni. Delle telecamere nascoste dalla “Bbc London” hanno ripreso le procedure durante una seduta in un centro: venivano impiegati livelli di perossido d’idrogeno fuorilegge al 25% (il massimo consentito dalle leggi ...

Petroliera Sanchi - la fuoriuscita potrebbe aver raggiunto un’isola Giapponese : “Allarme ambientale e minaccia per la SALUTE” : Greenpeace esprime preoccupazione per i rischi ambientali e la potenziale minaccia per la salute sia delle persone che della fauna selvatica dell’Isola di Takarajima, che lo scorso 28 gennaio è stata raggiunta da una marea nera di idrocarburi. È plausibile che si tratti di sostanze sversate inseguito all’affondamento della Petroliera Sanchi. «L’isola di Takarajima è indicata, nei modelli elaborati dal National Oceanography Center (NOC), ...