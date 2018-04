Salisburgo-Lazio | probabili formazioni | orario e dove vederla in tv e streaming

Salisburgo-Lazio - ritorno quarti Europa League 2018 : dove vederla in tv? L’orario e il programma completo : Giovedì 12 aprile, alle ore 21.05 la Lazio si gioca il suo futuro europeo: i biancocelesti saranno ospiti del Salisburgo nella gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League dopo il 4-2 in proprio favore maturato nella gara d’andata all’Olimpico di Roma. La Lazio potrebbe anche permettersi di perdere con una rete di scarto. Purtroppo i due gol subiti all’andata sono molto pesanti, perché presi in casa: per questo motivo ...

Salisburgo-Lazio in tv - su che canale vederla? L’orario e il programma. Si attendono conferme per TV8 : Giovedì 12 aprile, alla Red Bull Arena di Wals-Siezenheim (ore 20.45), la Lazio di Simone Inzaghi va a caccia della semifinale nel match di ritorno dei quarti di finale di Europa League 2018. I biancocelesti, dopo aver vinto l’andata 4-2 allo Stadio Olimpico di Roma, cercano di completare l’opera sul campo degli austriaci per dare seguito alle ottime prestazioni in ambito continentale e rappresentare al meglio possibile il Bel Paese ...

Lazio-Salisburgo 4-2 - biancocelesti orgoglio europeo. Parolo : “Non è finita”. F. Anderson : “Grazie ai tifosi” : Lazio-Salisburgo 4-2- La Lazio tiene alto l’orgoglio italiano in Europa. 4-2 rifilato al Salisburgo, e ora appuntamento al match di ritorno. Un successo che proietta gli uomini di Inzaghi ad un passo dalla semifinale, anche se, all’interno del gruppo, nessuno si sbilancia. Parolo: “AL RITORNO NON SARA’ FACILE…” Un gol straordinario e una prova da […] L'articolo Lazio-Salisburgo 4-2, biancocelesti ...

Lazio-Salisburgo - Inzaghi : “meritavamo risultato più ampio” : “Per quello che si è visto in campo, potevamo portare a casa anche un risultato migliore. Abbiamo avuto tante occasioni e potevano fare un gol in più. Loro sono una squadra forte e i ragazzi hanno capito che non era semplice. Il ritorno a Salisburgo sarà difficile perchè abbiamo preso due gol e loro in quello stadio sono ancora più forti. Dovremo affrontare la gara nel modo giusto”. Così l’allenatore della Lazio, Simone ...

Buon compleanno - Inzaghi! Lazio - travolto il Salisburgo : la semifinale è a un passo : La solita stellare Lazio d'attacco travolge il Salisburgo 4-2 nell'andata dei quarti di E-League: un bel regalo per i 42 anni di Inzaghi . Ma la solita tremenda Lazio difensiva tiene ancora aperta la ...

Lazio-Salisburgo - le pagelle : Leiva caterpillar - Milinkovic senza squilli : STRAKOSHA 6 Non dà sempre la sensazione di massima sicurezza, ma non commette errori particolari. LUIZ FELIPE 6,5 Applicato e puntuale negli anticipi, gioca senza fronzoli una gara di buoni contenuti, ...