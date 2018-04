Russia | 27enne imbalsamata per errore morta dopo due giorni di agonia

ilgiornale

(Di lunedì 9 aprile 2018) Mummificata ea causa di un tragicodei medici. È questa la tragica fine dellarussa Ekaterina Fedyaeva.Come riporta Dagospia, i medici le avrebbero "iniettato nelle vene della formaldeide, sostanza usata per imbalsamare i cadaveri, al posto di una normale soluzione fisiologica".Ekaterina èin seguito a quello che doveva essere un normale intervento di routine che si è però trasformato in una tragica fine: "duedi atroci sofferenze - scrive Dagospia - è entrata in coma ed è".Il racconto della madre della giovane è straziante: "Mia figlia è stata uccisa. Quando sono andata a trovarlal"operazione aveva dolori lancinanti e vomitava. Poi ha iniziato a tremare come una foglia, l"ho coperta, ma non era freddo: aveva le convulsioni. Ho chiamato un dottore, ma nessuno veniva a vederla. Sapevano molto bene di averle iniettato veleno in corpo, ma ...