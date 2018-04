Russel Crowe | asta di divorzio | raccolti tre milioni di dollari La vendita nel giorno

Russel Crowe mette all'asta dei cimeli per pagare il divorzio : Tempi duri per l'attore tanto amato e popolare Russel Crowe che per riuscire a liquidare le spese del suo divorzio dall'attrice Danielle Spencer ha dovuto far battere all'asta in Sydney alcuni pezzi preziosi della sua inestimabile collezione. Russel Crowe Nato il 7 aprile del 1964, attore e regista neozelandese, ha interpretato nel film Il Gladiatore il personaggio di Massimo Decimo Meridio, ruolo che gli ha dato popolarità e successo. Con il ...

Russell Crowe - cimeli all’asta per pagarsi le spese di divorzio : La scena finale del Gladiatore è una delle sequenze più conosciute nella storia del cinema. Tanti appassionati l’hanno vista e ri-vista, ma soltanto uno ha deciso di sborsare 125mila dollari per portarsi a casa l’armatura originale che indossava Russell Crowe durante quel ciak. Tutto è stato reso possibile dall’attore stesso, che per pagarsi le spese di separazione dall’ormai ex moglie Danielle Spencer ha deciso di organizzare un evento a Sydney ...

Russell Crowe raccoglie quasi 3 milioni all'asta del divorzio : Russell Crowe ha raccolto quasi 3 milioni di dollari dall'insolita asta organizzata, nel giorno del suo 54esimo compleanno, per pagarsi le spese della separazione dall'attrice Danielle Spencer. Nel ...

Russell Crowe lancia un'asta per pagarsi il divorzio : ecco i cimeli messi in vendita dall'attore : Un' asta per il divorzio . Russell Crowe ha annunciato su Instagram 'The art of divorce', la colossale vendita di oltre 200 cimeli per pagare le spese processuali della separazione dall'ormai ex ...

