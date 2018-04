Rossi su Marquez | ' Non accetto le sue scuse' Lo spagnolo | ' Mai colpito volontariamente

Contatto Marquez-Valentino Rossi - Agostini dalla parte dello spagnolo : Contatto Marquez-Valentino Rossi, non si placano le polemiche dopo la gara di MotoGp in Argentina, nel mirino l’atteggiamento dello spagnolo che ha steso il pilota italiano. Ecco le parole di Giacomo Agostini a Tutti Convocati su Radio 24: “possiamo andare una vita avanti a polemizzare però non è giusto perché il nostro sport è questo. In Formula 1 è uguale, si spingono, si buttano fuori, si tamponano. Certo cerchiamo di non ...

"E' pericoloso" - Rossi contro Marquez : Dopo la gara di MotoGP in Argentina, ai microfoni di 'Sky Sport' il Dottore ha commentato così l'episodio del contatto con Marc Marquez. "Marquez non ha mai alcun tipo di rispetto per i suoi ...

Marquez fuori di testa : va contromano - abbatte Valentino Rossi ed altri 4 piloti : Il gran premio più folle di sempre nella storia della MotoGp. Ma stavolta non per grandi bagarre o duelli ma per la condotta antisportiva ed assolutamente fuori controllo di Marc Marquez. Lo spagnolo è riuscito nell'impresa di infrangere il regolamento in una sola gara quasi una decina di volte. L'apice della follia era già stato raggiunto già prima della partenza. In fase di schieramento Marquez si è reso protagonista di un inedito contromano: ...

MotoGp Argentina - le parole di Valentino Rossi contro Marquez hanno il sapore della scomunica : L’invettiva di Valentino Rossi contro Marc Marquez sta tenendo banco da ieri e ha assunto varie sfumature a seconda dei punti di vista, del tifo per l’uno o l’altro pilota, dell’età, dello stile di guida. Insomma una diatriba (che si ripete) tra due miti delle due ruote che vivono in pista stagioni diverse delle rispettive carriere e che non può che far rumore. È un rombo quello di Valentino Rossi la cui reprimenda nei confronti dello spagnolo ...

Moto Gp - incidente Rossi-Marquez al Gp d'Argentina : il web si scatena : In Argentina è andato in atto l'ennesimo duello tra Valentino e il pilota spagnolo. Quest'ultimo ha azzardato il contatto e costretto Rossi alla caduta: l'incidente ha ovviamente scatenato il web che ...

Rossi-Marquez - nuovo capitolo : pomeriggio di follia in Argentina : Che i rapporti tra Valentino Rossi e Marc Marquez fossero degenerati nel convulso finale di stagione del 2015 è risaputo, ma la querelle tra i due sembra proprio non finire mai. La situazione sembrava aver raggiunto un equilibrio, seppur instabile, che si è definitivamente infranto ieri pomeriggio in Argentina, nel secondo Gp di stagione. Tutto quello che poteva accadere, ieri è successo. Una gara iniziata in ritardo, un regolamento stravolto e ...

VIDEO Marc Marquez stende Valentino Rossi - caduta del Dottore. Manovra vergognosa dello spagnolo : Marc Marquez ha compiuto una Manovra scorrettissima ai danni di Valentino Rossi durante il GP di Argentina 2018, seconda prova del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo era in grande rimonta dopo la penalità inflittagli per la scorretta Manovra in partenza, ha operato un sorpasso folle sul Dottore e lo ha fatto cadere. Il centauro di Tavullia ha così chiuso fuori dalla zona punti ed è infuriato con l’iberico. Di seguito il VIDEO della ...

Marc Marquez e l’ossessione di essere Valentino Rossi. Quando vincere conta meno di certi valori : A 25 anni Marc Marquez ha già vinto ben 6 Mondiali, di cui 4 in MotoGP. Se il record di Giacomo Agostini (15) resta forse inarrivabile per chiunque (ma in quell’epoca si poteva gareggiare anche in più cilindrate nello stesso anno), il catalano si trova invece appena a -3 da Valentino Rossi. Il Dottore brindò al suo nono titolo iridato a 30 anni, Marquez, continuando così, potrebbe riuscirci già a 27, avversari permettendo. Siamo dunque di ...

Marquez Rossi - incidente e lite/ Video - Marc : "Nessuna follia con Valentino - non l'ho toccato volontariamente" : incidente e lite tra Marquez e Rossi nel GP di Argentina 2018 di MotoGp: Video. Parla il Dottote:" è pericoloso, ho paura di correre con lui, non mi sento tutelato dalla direzione di gara".(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 13:34:00 GMT)

Rossi-Marquez - storia di amore e odio : quando l’ambizione supera il talento : Valentino Rossi e Marc Marquez di nuovo faccia a faccia, o meglio moto contro moto. L’ultimo capitolo dell’accesa rivalità tra i due fenomeni della MotoGP va in scena sul circuito di Termas de Rio Hondo, dove il pilota spagnolo ha speronato in curva il Dottore buttandolo fuori pista: una manovra troppo aggressiva, sanzionata con una penalità dai giudici di gara. Evidente agli occhi di tutti, persino del Cabroncito che dopo il traguardo è andato ...

Valentino Rossi : "Marquez è falso - non accetto le sue scuse. Ti fa cadere apposta" : Ieri al termine del Gran Premio di Argentina, seconda gara della stagione della motogp, si è visto un Valentino Rossi arrabbiato per via del contatto con Marc Marquez che gli è costata la possibilità ...

MARQUEZ Rossi - INCIDENTE E LITE/ Video : Valentino “scuse non sincere” - Marc replica “nulla di volontario” : INCIDENTE e LITE tra MARQUEZ e ROSSI nel GP di Argentina 2018 di MotoGp: Video. Parla il Dottote:" è pericoloso, ho paura di correre con lui, non mi sento tutelato dalla direzione di gara".(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 10:50:00 GMT)

Marc Marquez sperona e fa cadere Valentino Rossi. Lo spagnolo prova a scusarsi ma viene cacciato dal box Yamaha : Valentino Rossi-Marc Marquez si ricomincia e questa volta il campione della Yamaha va giù duro come, forse, non lo si era mai visto dopo l'ennesimo scontro in pista che lo ha visto cadere pericolosamente sull'asfalto di Rio Hondo per il Gran Premio d'Argentina. "Ormai la situazione è molto pericolosa, qualcuno, la direzione gara, deve fare qualche cosa, Marquez - tuona il campione pesarese della Yamaha - non alcun rispetto per i ...

Valentino Rossi e Marquez : tutto quello che è successo in Argentina. L'analisi di Guido meda : Non è uno sport di contatto . Può capitare, può essere divertente, ma non è la regola. Non lo è mai stata. Marquez: "Non butto mai giù apposta un pilota" Guarda tutti i video I sorpassi: Marquez ...