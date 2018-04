Rosa Perrotta La tregua con Alessia Mancini per superare al televoto Francesca Cipriani?

Isola dei famosi - la delusione per Francesca Cipriani e Rosa Perrotta : cosa trovano nella cassa : Si aspettavano un bel piatto di lasagne e a seguire qualche dolcetto. Ma invece Rosa Perrotta e Francesca Cipriani dentro alla cassa premio hanno trovato ben altro. Le due naufraghe dell'Isola dei famosi avevano appena superato la prova alla guida di un cayuco ed erano pronte ad abbuffarsi.La ricompensa, infatti, spettava proprio im una bella cassa di cibo. La loro, però, non riservava una sorpresa entusiasmante. E una volta aperta non hanno ...

Isola dei famosi - la delusione umiliante per Francesca Cipriani e Rosa Perrotta : cosa trovano nella cassa : L'entusiasmo di Rosa Perrotta e Francesca Cipriani all'Isola dei famosi dopo aver superato con successo la prova alla guida di un cayuco era a mille. Le due naufraghe, oltre al totem, si aspettavano ...

Pietro Tartaglione si candida per il GF 15 e difende Rosa Perrotta : Rosa Perrotta: Pietro Tartaglione difende la fidanzata e si propone per il GF 15 Circa 10 giorni fa Rosa Perrotta è rientrata ufficialmente in gioco. Difatti, dopo essere stata eliminata, ha vissuto qualche settimana nell’Isola che non c’è insieme all’altra eliminata Elena Morali. Tuttavia la produzione ha poi deciso di ricongiungerle con il resto del gruppo. Gruppo che però non le ha accolte proprio benissimo. Cosa è successo? ...

Isola - Rosa Perrotta e Elena Morali : l'appellativo offensivo da parte del gruppo Video : La nuova puntata de #l'Isola dei famosi 2018 è stata ricca di colpi di scena: le naufraghe sospese dal gioco honduregno, #Rosa Perrotta ed Elena Morali, hanno scoperto di essere state etichettate dal gruppo di naufraghi con un appellativo dispregiativo; Alessia Mancini ha smascherato Jonathan Kashanian, il quale a detta di Daniele Bossari ha provocato la crisi generale del gruppo, creando scontri e fazioni. Rosa sospesa insieme a Francesca: i 2 ...

Pietro Tartaglione : “Come stanno le cose con Cecilia Capriotti”. I due se le erano dette di tutti i colori dopo un caso scoppiato sull’Isola dei Famosi. Neanche a dirlo c’era andata di mezzo Rosa Perrotta… E ora? Il faccia a faccia : Iniziamo subito facendo un passo indietro: a Pietro Tartaglione proprio non era andato giù il gossip sussurrato da Cecilia Capriotti, ovvero che una ragazza fidanzata del cast dell’Isola ci avrebbe provato con Marco Ferri… La Capriotti non ha mai fatto il nome di Rosa Perrotta, ma in molte lo hanno pensato visto che l’ex tronista è l’unica impegnata insieme a Elena Morali, promessa sposa di Scintilla. Pietro – in un’intervista a ...

Pietro Tartaglione lancia un messaggio a Rosa Perrotta dopo L’isola : Isola dei Famosi: la promessa di Pietro Tartaglione per Rosa Perrotta Pietro Tartaglione è tornato a rimarcare sui social quanto comunicato a Rosa Perrotta ieri sera. La diretta dell’Isola dei Famosi ha regalato infatti all’ex tronista una sorpresa molto gradita: Rosa è riuscita a parlare con il fidanzato. Pochi secondi di conversazione per i due ex protagonisti di Uomini e Donne che sono serviti però al corteggiatore per ...

Rosa Perrotta all’Isola fa un’ammissione su Pietro Tartaglione : Isola dei Famosi: le parole di Rosa Perrotta su Pietro Tartaglione Siamo giunti quasi alla fine di quest’edizione dell’Isola e i concorrenti cominciano ad avvertire come insostenibile la lontananza dai propri cari. È sempre più frequente, infatti, che i naufraghi si abbandonino a lunghi sfoghi in cui palesano la mancanza delle persone più importanti della loro vita. Questa volta è toccato a Rosa Perrotta abbandonarsi alla malinconia e a fare ...

L'Isola dei Famosi 2018 : Alessia Mancini contro Rosa Perrotta - ecco il motivo Video : Un consueto appuntamento dedicato alla tredicesima edizione del popolare reality show “L’Isola dei Famosi 2018 [Video]”, giunto quasi al termine. Di recente, due naufraghe, cioè #Alessia Mancini e #Rosa Perrotta sono state protagoniste dell’ennesimo litigio. L’ex tronista e Bianca Atzei si sono riappacificate Come ben sanno i telespettatori, la settimana appena trascorsa in Honduras, è stata caratterizzata dai toni accesi, perchè Franco Terlizzi ...

“Sai che ha detto?”. Isola - l’inaspettata rivelazione di Alessia Mancini. L’ex velina spiffera tutto alla nemica Elena Morali e mette in mezzo anche Rosa Perrotta. Le parole choc dei naufraghi : Siamo agli sgoccioli di questa edizione de ”L’Isola dei famosi”, che ha riscosso un grande successo e ottimi ascolti. Il reality condotto da Alessia Marcuzzi, con i pungenti interventi degli opinionisti Mara Venier e Daniele Bossari, sta giungendo alla fine e tutti i fan sono curiosi di scoprire chi arriverà alla finale, concorrendo quindi per la vittoria. A pochi giorni dall’ultimo scontro fra Rosa Perrotta e ...

Alessia Mancini / Lo scontro con Rosa Perrotta e la confessione shock (Isola dei famosi 2018) : Alessia Mancini all'Isola dei famosi si scontra ancora con Rosa Perrotta, a causa di una presunta ingiustizia nella divisione delle porzioni di cibo. Ecco le sue parole.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 17:16:00 GMT)

Isola dei Famosi : il pensiero di Rosa Perrotta per Pietro Tartaglione : Rosa Perrotta pensa al fidanzato all’Isola dei Famosi: il pensiero speciale per Pietro Tartaglione Non manca tanto alla fine di questa edizione dell’Isola dei Famosi eppure, oggi, la malinconia sembra aver avuto la meglio su alcuni naufraghi. Tra questi, nello specifico, c’era anche Rosa Perrotta che, apparsa giù di morale, ha confidato ai suoi compagni […] L'articolo Isola dei Famosi: il pensiero di Rosa Perrotta per ...

Alessia Mancini si confida con Elena Morali : il segreto che turba Rosa Perrotta : Alessia Mancini si confida con Elena Morali a telecamere spente: la reazione di Rosa Perrotta L’Isola dei Famosi è quasi giunta alla fine ma, nonostante tutto, i litigi tra i naufraghi sembrano destinati a non placarsi facilmente. Questa volta, come mostrato oggi durante il day time, le protagoniste dell’ultimo intrigo sono state Elena Morali, Alessia […] L'articolo Alessia Mancini si confida con Elena Morali: il segreto che ...

Isola dei Famosi - Alessia Mancini durissima con Rosa Perrotta : "Mi viene il vomito" : Non sono di certo giorni facili questi all'Isola dei Famosi, dopo l'abbandono di Franco Terlizzi e la stanchezza che inizia a farsi sentire, tra i naufraghi c'è un po'di tensione.E le protagoniste di discussioni, accesi battibecchi e litigi sono principalmente le naufraghe. Ma se da una parte Rosa Perrotta e Bianca Atzei sono riuscite ad avvicinarsi e a comprendersi, dall'altra Rosa e Alessia Mancini non si sopportano proprio. Neanche un giorno ...