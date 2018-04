ROSA PERROTTA Attacca nuovamente Alessia Mancini | Falsa perbenista Isola

“Vuole farmi fare la schiava”. Isola : ROSA parla chiaro. Stanca di sopportare - la Perrotta non ci sta e si scaglia (alle spalle) contro il suo nemico : “Non ha capito chi sono…” : Lame sempre più affilate all’Isola dei Famosi. Gli scandali di questa seconda edizione ormai non si contano più, tanto che Alessia Marcuzzi pare abbia perso il sonno. Ma il gioco va avanti e ormai i concorrenti sono in dirittura d’arrivo. Dopo la recente diatriba tra Jonathan Kashanian e Alessia Mancini e tra quest’ultima e la Atzei è arrivato il momento dello sfogo di Rosa Perrotta. La bella ex tronista di Uomini e Donne infatti ha fatto ...

Francesca Cipriani e ROSA PERROTTA contro tutti all’Isola : L’Isola dei Famosi: Francesca Cipriani e Rosa criticano gli altri naufraghi Poco fa è andata in onda una nuova puntata del daytime dell’Isola dei Famosi su Canale 5. E a far molto discutere stavolta i numerosi telespettatori sono state Francesca Cipriani e Rosa Perrotta. Il motivo? Queste ultime due pare evidente che siano ormai sempre più isolate dal resto del gruppo. E nel momento in cui Nino Formicola, Alessia Mancini e Bianca ...

ISOLA DEI FAMOSI 2018/ Diretta 9 aprile : chi saranno i finalisti? Pioggia di critiche per ROSA Perrotta : ISOLA dei FAMOSI 2018, Diretta semifinale 9 aprile: chi saranno i finalisti di questa edizione? Resa dei conti tra Jonathan e Alessia Mancini al televoto. Amaurys Perez primo finalista.(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 17:03:00 GMT)

Isola - Francesca Cipriani e ROSA PERROTTA sospese : arriva la delusione dopo la prova : Francesca Cipriani e Rosa Perrotta sono le 'sospese' di questa edizione dell' Isola dei Famosi e hanno affrontato e superato una prova ricompensa alla guida di un cayuco con molte aspettative. Le due ...

ROSA Perrotta/ La tregua con Alessia Mancini per superare al televoto Francesca Cipriani? (Isola dei famosi) : Rosa Perrotta, finalmente è scoppiata la pace con Alessia Mancini? Tra le due c'erano state tante incomprensioni, ma ora sembra davvero tutto alle spalle. (Isola dei famosi)(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 10:27:00 GMT)

Isola dei famosi - la delusione per Francesca Cipriani e ROSA PERROTTA : cosa trovano nella cassa : Si aspettavano un bel piatto di lasagne e a seguire qualche dolcetto. Ma invece Rosa Perrotta e Francesca Cipriani dentro alla cassa premio hanno trovato ben altro. Le due naufraghe dell'Isola dei famosi avevano appena superato la prova alla guida di un cayuco ed erano pronte ad abbuffarsi.La ricompensa, infatti, spettava proprio im una bella cassa di cibo. La loro, però, non riservava una sorpresa entusiasmante. E una volta aperta non hanno ...

Pietro Tartaglione si candida per il GF 15 e difende ROSA Perrotta : Rosa Perrotta: Pietro Tartaglione difende la fidanzata e si propone per il GF 15 Circa 10 giorni fa Rosa Perrotta è rientrata ufficialmente in gioco. Difatti, dopo essere stata eliminata, ha vissuto qualche settimana nell’Isola che non c’è insieme all’altra eliminata Elena Morali. Tuttavia la produzione ha poi deciso di ricongiungerle con il resto del gruppo. Gruppo che però non le ha accolte proprio benissimo. Cosa è successo? ...

Isola - ROSA PERROTTA e Elena Morali : l'appellativo offensivo da parte del gruppo Video : La nuova puntata de #l'Isola dei famosi 2018 è stata ricca di colpi di scena: le naufraghe sospese dal gioco honduregno, #Rosa Perrotta ed Elena Morali, hanno scoperto di essere state etichettate dal gruppo di naufraghi con un appellativo dispregiativo; Alessia Mancini ha smascherato Jonathan Kashanian, il quale a detta di Daniele Bossari ha provocato la crisi generale del gruppo, creando scontri e fazioni. Rosa sospesa insieme a Francesca: i 2 ...

Pietro Tartaglione : “Come stanno le cose con Cecilia Capriotti”. I due se le erano dette di tutti i colori dopo un caso scoppiato sull’Isola dei Famosi. Neanche a dirlo c’era andata di mezzo ROSA Perrotta… E ora? Il faccia a faccia : Iniziamo subito facendo un passo indietro: a Pietro Tartaglione proprio non era andato giù il gossip sussurrato da Cecilia Capriotti, ovvero che una ragazza fidanzata del cast dell’Isola ci avrebbe provato con Marco Ferri… La Capriotti non ha mai fatto il nome di Rosa Perrotta, ma in molte lo hanno pensato visto che l’ex tronista è l’unica impegnata insieme a Elena Morali, promessa sposa di Scintilla. Pietro – in un’intervista a ...

Pietro Tartaglione lancia un messaggio a ROSA PERROTTA dopo L’isola : Isola dei Famosi: la promessa di Pietro Tartaglione per Rosa Perrotta Pietro Tartaglione è tornato a rimarcare sui social quanto comunicato a Rosa Perrotta ieri sera. La diretta dell’Isola dei Famosi ha regalato infatti all’ex tronista una sorpresa molto gradita: Rosa è riuscita a parlare con il fidanzato. Pochi secondi di conversazione per i due ex protagonisti di Uomini e Donne che sono serviti però al corteggiatore per ...