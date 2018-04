RON | da venerdì 13 aprile in radio “TU NON MI BASTI MAI” | nuovo singolo estratto da

domanipress

(Di lunedì 9 aprile 2018) Da13sarà in rotazionefonica “Tu non mida “Lucio!” (Sony Music), il progetto discografico di RON dedicato all’amico Lucio Dalla per farne rivivere la poetica e l’anima musicale! Disponibile nei negozi tradizionali in formato CD, vinile e in digitale, “LUCIO!” è una raccolta composta da 12 brani, tra cui l’inedito sanremese “Almeno Pensami”, registrati in presa diretta da Ron (voce e chitarra acustica) insieme a tre grandi musicisti: Elio Rivagli alla batteria, Roberto Gallinelli al basso e Giuseppe Barbera al pianoforte. Nell’album si trovano alcuni dei più grandi successi di Dalla, tre dei quali scritti insieme a Ron che per l’occasione li ha riarrangiati e reinterpretati con il proprio stile. La raccolta comprende anche i duetti “Piazza Grande” e “Chissà se lo sai” e una speciale versione di “Come è profondo il mare”, una ...