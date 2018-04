romadailynews

: In serata al centro di #Roma un albero cade sulla sede stradale coinvolgendo un veicolo parcheggiato: la squadra di… - emergenzavvf : In serata al centro di #Roma un albero cade sulla sede stradale coinvolgendo un veicolo parcheggiato: la squadra di… - romadailynews : Roma: Veicolo si ribalta, traffico intenso sulla A1: Sul Grande Raccordo Anulare… - TrafficoA : Firenze-Incisa - Traffico Rallentato A1 Firenze-Roma Traffico Rallentato tra Firenze sud e Incisa - Reggello per veicolo in ava... -

(Di lunedì 9 aprile 2018)– Ci sono rallentamentiA1-Napoli tra Ceprano e Pontecorvo in direzione sud. Questo a causa di un incidente conto. E’ quanto si apprende da un comunicato Astral Infomobilità. Sul Tratto urbano della A24 al momento ci sono lunghe code dal Raccordo al bivio per la Tangenziale est. Sul Grande Raccordo Anulare circolazione congestionata sull’intero anello. In interna code tra la Diramazionenord e la Centrale del latte, più avanti tra le uscite Casilina e via del Mare. Lunghe code anche in esterna, dalla Salaria all’Aurelia e proseguendo a partire dallaFiumicino fino al bivio per laNapoli.Flaminia, da Prima Porta a via di Grottarossa in direzione del centro eSalaria. E da Villa Spada all’aeroporto dell’Urbe. Circolazione congestionata anche sull’Appia, dal bivio per la ...